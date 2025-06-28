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Природный водород: что скрывает новый энергетический прорыв

2:43
Наука

Нашли источник энергии, которого хватит на сто тысяч лет? Звучит как научная фантастика, но это — реальность, над которой работают учёные по всему миру. Речь о так называемом "белом" водороде — природной разновидности водорода, которая может стать ключом к глобальному энергетическому переходу.

Вулкан Тамбора
Фото: commons.wikimedia.org by Georesearch Volcanedo Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вулкан Тамбора

Почему все говорят о водороде

Водород — один из самых чистых источников энергии: при сгорании он выделяет только воду и тепло. Идеальный вариант для мира, стремящегося избавиться от нефти и газа. Проблема в том, что сегодня 95% водорода получают из ископаемого топлива — газа и угля. Это дорого, грязно и неустойчиво.

Альтернатива — зелёный водород, получаемый с помощью энергии солнца и ветра. Но у него пока три серьёзные недостатка: он дорогой, малодоступный и имеет низкий КПД.

Белый водород — как из земли

Вот здесь и появляется "белый" водород — природный газ, который формировался в течение тысячелетий прямо в земной коре. Он возникает в результате:

  • Реакции железосодержащих пород с водой.
  • Радиоактивного распада (раскалывающего молекулы воды).
  • Разложения органики под высоким давлением и температурой.

И самое важное — он уже существует в природе, без необходимости затратного производства.

Французский прорыв и глобальный атлас

Настоящий прорыв произошёл в 2023 году, когда во Франции, в регионе Лотарингия, обнаружили водородосодержащий газ. Дальнейшие исследования подтвердили наличие огромного месторождения — только оно может стоить свыше $90 миллиардов!

На основе этих данных учёные создали первую в мире глобальную карту природного водорода. По ней наибольший потенциал имеют:

Россия, Канада, США, Австралия, а также неожиданные страны: Мали, Оман, Куба, западное побережье США.

Главный индикатор для поиска — следы гелия, которые указывают на глубинные источники водорода.

Миллиарды уже вкладываются

Несмотря на первоначальный скепсис, интерес к теме быстро растёт. На арене уже появились ключевые игроки: HyTerra (США), Koloma (стартап при поддержке Гейтса и Безоса), GeTech (Шотландия), а также масштабные государственные программы Японии.

Но есть одно "но"

Пока не ясно, насколько экологично и экономически выгодно добывать водород в промышленных масштабах. Это и станет ключевым вопросом следующего этапа глобального энергоперехода.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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