Загадка львов-людоедов раскрыта спустя век — что нашли в их зубах

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Два безгривых льва вселяли ужас в лагерь строителей моста через реку Цаво в 1898 году. Ночами они крались к палаткам, утаскивали людей, и 28 из них стали жертвами. Казалось бы, всё давно ясно: львов застрелил британский офицер Джон Генри Паттерсон, а их останки передали в музей в Чикаго. Но спустя более ста лет, зубы хищников заговорили.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Didier Descouens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Череп льва людоеда

Волосы в зубах — ключ к разгадке

Музейный сотрудник Томас Гноске в 1990-х нашёл черепа львов и обнаружил в зубных полостях тысячи застрявших волосков. Это открытие стало отправной точкой целой научной истории. Уже в 2001 году он предположил, что повреждённые зубы могли сделать львов агрессивнее к людям. Первый анализ волос показал следы антилоп, дикобразов, зебр и других животных.

Современный ДНК-анализ шокировал учёных

Новое исследование под руководством Алиды де Флеминг из Университета Иллинойса добыло из этих волосков митохондриальную ДНК (мтДНК). Среди идентифицированных жертв — два жирафа, зебра, антилопа гну (которых в то время не было ближе, чем за 90 км!), водяной козёл и… человек.

МтДНК подтвердила: львы были родственниками по материнской линии и происходили из Кении или Танзании. Шерсть в зубах могла попасть туда во время груминга между львами — обычного для них поведения.

Человеческий след и загадка гаплогруппы

В числе волос обнаружена и человеческая ДНК — материнская гаплогруппа K2a. Учёные сознательно не стали раскрывать подробности, чтобы не тревожить потомков возможных жертв, ведь они могут до сих пор жить в этом районе.

Где же буйволы

Интересно, что современные львы Цаво охотятся в основном на буйволов. Однако их ДНК в образцах не оказалось. По историческим данным, к концу XIX века этих животных почти полностью истребила вирусная инфекция, завезённая из Индии. Возможно, это и стало причиной того, почему львы начали искать иную добычу — даже среди людей.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

