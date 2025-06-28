Атмосфера спасла планету: что едва не сорвало запуск жизни

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня кажется очевидным: всё живое на Земле обязано Солнцу. Но миллиарды лет назад солнечное излучение могло стать не союзником, а врагом зарождающейся жизни.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета

Солнечный свет: созидание и разрушение

Когда Земля только формировалась, ультрафиолет играл двойственную роль. С одной стороны, именно он запускал важные химические реакции, в результате которых появлялись органические молекулы — будущие строительные блоки жизни. С другой — это же излучение расщепляло воду, высвобождая кислород, который разрушал метан. А без метана создание новой органики было бы невозможно.

Получается замкнутый круг: свет создаёт — и тут же уничтожает. Учёные долго ломали голову: как природа справилась с этим противоречием?

Модель древней Земли раскрыла секрет

Ответ дали японские исследователи. Проведённые ими расчёты показали: в атмосфере древней Земли работал естественный защитный механизм. Появляющиеся органические молекулы, такие как углеводороды, создавали экран, который частично блокировал ультрафиолет. Благодаря этому вода расщеплялась медленнее, в атмосферу попадало меньше кислорода, и метан сохранялся дольше.

И вот он — "питательный суп"

Со временем на поверхности планеты начали оседать органические соединения — ацетилен, аминокислоты и прочие молекулы, предшественники РНК и ДНК. Они образовали многометровый слой — настоящий "питательный суп", в котором и зародилась жизнь.

"Получилась система, которая не просто существует, а действует целенаправленно", — подчёркивают исследователи.

Таким образом, из хаоса и разрушения возникла упорядоченная структура. А свет, почти погубивший жизнь на старте, стал её двигателем.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

