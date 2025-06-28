Неожиданная скорость человеческой мысли — правда, к которой никто не готов

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Многие уверены, что мысль возникает мгновенно — быстрее света и любой технологии. Но правда ли это? Учёные из Калтеха решили проверить это популярное утверждение. И результаты оказались ошеломляющими: скорость мышления — в десятки миллионов раз ниже даже самой медленной интернет-связи.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина думает за работой

Что показал эксперимент

В рамках исследования специалисты измеряли скорость обработки информации мозгом при выполнении привычных задач: чтении, письме, решении головоломок, игре в видеоигры. Результат — около 10 бит в секунду. Для сравнения, даже у "тормозного" интернета скорость начинается от 100 миллионов бит в секунду.

"Каждую секунду мы получаем триллионы бит информации через органы чувств, но используем только 10 бит, чтобы воспринимать реальность и принимать решения", — пояснили авторы исследования.

Почему мозг так "медлит"

Ответ кроется в эволюции. Первые существа с нервной системой использовали её для двух простых задач: найти пищу и избежать опасности. Такой среде не требовалась молниеносная реакция — хватало базовой скорости для выживания. Поэтому наша способность концентрироваться на одной мысли за раз — не баг, а эволюционное решение.

Почему невозможно думать "в несколько потоков"

Даже опытный шахматист, обдумывая следующий ход, не может одновременно рассматривать несколько стратегий. Это не из-за нехватки интеллекта, а из-за ограничений архитектуры мозга. В отличие от сенсорных систем, способных работать параллельно, мышление устроено иначе.

А как же интерфейсы "мозг — компьютер"

Казалось бы, такие технологии должны ускорить общение и реакции человека. Но даже при прямом подключении к компьютеру, мозг будет передавать данные всё с той же скоростью — 10 бит в секунду. И это ставит под сомнение эффективность подобных разработок.

Физическая активность и воображение

К слову, другие исследования показывают: движения делают мышление креативнее, а вот мечтать мы не умеем вовсе — во всяком случае, так, как себе это представляем.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

