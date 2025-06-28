Покрытие, которое думает: имплант сам решает, когда раствориться

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Что если имплант может "подстраиваться" под ваше тело и вести себя так, как нужно именно в этот момент? Специалисты Тольяттинского госуниверситета приблизились к этой идее, разработав умное покрытие для биорастворимых магниевых имплантов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Simon Fraser University, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ импланты

Что удалось сделать

Суть технологии — в использовании плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО). С его помощью на поверхности магния формируется особый слой, который не просто защищает, но и "регулирует" скорость растворения. А это особенно важно для медицинских имплантов, которые должны исчезнуть в организме вовремя — не слишком быстро и не слишком медленно.

"В результате ПЭО удалось получить биосовместимое покрытие и замедлить скорость растворения имплантатов в три раза, что особенно важно для тонких конструкций, используемых при остеосинтезе", — говорится в сообщении.

Но не только медицина

Потенциал магниевых сплавов выходит далеко за пределы хирургии. Разработку планируют использовать в:

Ракетно-космической и аэрокосмической отраслях.

Автомобилестроении.

Производстве беспилотных систем.

Создании малой моторной техники.

Почему это "умное" покрытие

Инновация — в возможности влиять на свойства покрытия в разных зонах изделия. Оксидный слой формируется и внутрь, и наружу, создавая пористую керамическую матрицу. В неё можно внедрять наночастицы, органику и другие вещества — как во время ПЭО, так и после него. Это позволяет задавать определённые характеристики материалу: прочность, износостойкость, совместимость с организмом.

"Мы можем управлять свойствами покрытия и в пространстве, и во времени. Оно будет вести себя именно так и там, как и где нужно. Это и делает его по-настоящему "умным"", — пояснил руководитель проекта Михаил Криштал.

Исследования проходят при поддержке Российского научного фонда, в рамках программы ПИШ. Учёные продолжают экспериментировать с гибридными и комбинированными методами, чтобы добиться ещё большей функциональности покрытия.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in "в" + plantare "сажать"), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

