Глобальное потепление может превысить 2°C — и это реальный сценарий

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Учёные предупреждают: климат Земли может быть более чувствителен к выбросам парниковых газов, чем считалось ранее. Это тревожный сигнал для всех, кто надеется удержать глобальное потепление в пределах двух градусов Цельсия.

Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0 Выбросы

Новое исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Science, указывает, что вероятность превысить этот порог выше, чем ожидалось.

Ключевая проблема — в неопределённости климатических моделей. Учёные до сих пор не уверены, насколько сильно Земля нагреется в ответ на текущие и будущие выбросы CO₂. Одним из главных факторов неопределённости остаётся поведение облаков: как они изменяются при потеплении и как это влияет на общее количество тепла, задерживаемого в атмосфере.

Чтобы проверить достоверность моделей, исследователи провели сравнение их прогнозов с реальными спутниковыми наблюдениями. Эти данные отражают энергетический дисбаланс планеты — разницу между тем, сколько энергии Земля получает от Солнца и сколько излучает обратно в космос. Модели с низкой чувствительностью к парниковым газам показали несоответствие фактам. Наоборот, более "тревожные" модели, предсказывающие серьёзное потепление, гораздо лучше согласуются с наблюдаемыми данными.

Последствия этих выводов крайне серьёзны. Модели, обещающие потепление менее 2,9°C, теперь ставятся под сомнение. Это означает, что нынешние планы по сокращению выбросов могут оказаться недостаточными. Если климат действительно реагирует более остро, человечеству придётся быстрее и радикальнее снижать углеродный след, чтобы избежать катастрофических последствий.

Экспертное сообщество уже отреагировало. Климатолог Йоханнес Куаас из Лейпцигского университета называет исследование "правдоподобным" и подчёркивает, что оно помогает сузить диапазон возможных сценариев. Профессор Ричард Аллен также признаёт, что работа добавляет весомых аргументов в пользу пересмотра взглядов на наименее тревожные климатические прогнозы.

Вывод ясен: полагаться на оптимистичные сценарии больше нельзя. Необходимы решительные и скоординированные действия по декарбонизации — иначе последствия могут быть необратимыми.

Уточнения

Парнико́вые га́зы — газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким поглощением в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах. Присутствие таких газов в атмосферах планет приводит к парниковому эффекту.

