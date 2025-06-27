Пчёлы-убийцы в Аризоне: как они стали угрозой для человека

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Африканизированные медоносные пчелы, или "пчелы-убийцы", играют важную роль в опылении растений Аризоны (США), но известны своей повышенной агрессивностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пчела

В отличие от европейских пчел, они яростно защищают ульи и могут нападать роем при малейшей угрозе, что уже приводило к травмам и смертям.

Такие пчелы широко распространены в южной и центральной части штата, особенно в теплом климате. Внешне они почти неотличимы от обычных собратьев, разница — в поведении: агрессии и размере колонии.

Название "пчелы-убийцы" связано не с ядом — он такой же, как у обычных пчел, — а с массовыми и продолжительными атаками. Они могут преследовать цель до 400 метров и атаковать сотнями.

Если рядом с домом появился улей — не трогайте его. Обратитесь к специалистам. Нападения чаще происходят, когда разрушают гнездо, особенно если в нём есть потомство.

Считается, что 90-100% диких пчел в Аризоне — африканизированные. При укусе важно немедленно уйти с места, аккуратно удалить жало (например, банковской картой) и укрыться в помещении. Не прыгайте в воду — пчёлы будут ждать. Лучше защитить лицо и как можно скорее убежать, передает azcentral.

Уточнения

Жа́ло — название заострённого органа или части тела различных животных и растений, используемого для впрыскивания ядовитого или жгучего вещества под кожу жертвы (ужаленье) или для нанесения электрического удара.

