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Климатолог предупреждает: Амазония может превратиться в пустыню — вот как это остановить

1:35
Наука

Более 30 лет бразильский климатолог Карлус Нобре предупреждает: если вырубка лесов Амазонии достигнет 20-25%, этот уникальный экосистемный регион может пройти "точку невозврата" и превратиться в сухую саванну с бедной флорой и фауной.

Амазония
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flona_Tapajós,_Pará,_Brasil_by_Marizilda_Cruppe_-_Rede_Amazônia_Sustantável_(6)_-_50404922503.jpg by Oregon State University
Амазония

Уже сейчас вырублено 18%, климат потеплел на 1,5°C, и засухи случаются всё чаще и сильнее. Особенно пострадали южные районы, где процветает скотоводство и выращивание сои.

Нобре объясняет, что леса перерабатывают в 3-4 раза больше влаги, чем пастбища, и питают дождями всю сельскохозяйственную зону южной Бразилии и соседних стран. Потеря леса угрожает не только климату, но и глобальной продовольственной безопасности.

Переход Амазонии к саванне может привести к выбросу до 250 млрд тонн CO₂, что исключит возможность удержать потепление в пределах 1,5°C. Также возрастет риск новых эпидемий, как сейчас — с лихорадками Оропуше и Майяро.

Выход — срочное восстановление лесов, прекращение вырубки, отказ от монокультур и поддержка биоэкономики. Хотя в Бразилии есть позитивные подвижки, Нобре обеспокоен ростом влияния организованной преступности, ответственной за большинство пожаров и нелегальную вырубку. По его мнению, бороться с преступными сетями — главная задача на пути спасения Амазонки, передает The Guardian.

Уточнения

Лихора́дка (горя́чка, лат. febris) — симптом некоторых заболеваний, выражающийся повышенной относительно нормального для организма уровня температуры тела, неспецифическая защитная реакция организма в ответ на действие пирогенов (веществ, вызывающих повышение температуры), реализуемая за счёт временной перестройки системы терморегуляции.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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