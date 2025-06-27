Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, старушка ГАЗель: пять новых фургонов, которые уже готовы к работе в России
Додо возвращается: учёные воссоздают птицу, которую человек стер с лица Земли
Минус 3 кг без диет: новый батончик заставил жир таять в два раза быстрее
Причина роста нефтяных цен раскрыта: рынок в напряжении
Тепло римских бань и прохлада белого вина: куда сбежать от будней в Германии
Это комнатное растение переживет всё — даже если вы забудете про него на месяц
Голод больше не в моде: рабочий способ худеть без страданий и подсчёта калорий
Маргарин на грани: чем он опасен и как выбрать без вреда для сердца и фигуры
Климатолог предупреждает: Амазония может превратиться в пустыню — вот как это остановить

Судоходство без выбросов: технология, которая уже работает

2:20
Наука

В промышленном районе Чингфорда, расположенном в восточной части Лондона, инновационная компания Seabound занимается разработкой аппарата, способного оказать существенное влияние на судоходную индустрию, известную своим высоким уровнем загрязнения.

Самоподъемное судно
Фото: https://www.flickr.com/photos/68359921@N08/29608206905/ by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самоподъемное судно

Внешне устройство представляет собой стандартный двадцатифутовый (внешние габариты: 6,06х2,44х2,59 метров) контейнер, однако внутри него находятся тысячи гранул быстрореагирующей извести. При прохождении выхлопных газов через эти гранулы, известь абсорбирует углекислый газ, преобразуя его в известняк.

Данное изобретение способно улавливать до 78% углекислого газа и 90% серы, содержащихся в судовых выбросах. Устанавливаемое непосредственно на палубу судна, устройство позволяет добавлять дополнительные контейнеры для увеличения объема улавливания по мере движения судна. После завершения рейса отработанный известняк заменяется новой известью. Компания стремится в будущем использовать "зеленую" известь, произведенную с применением возобновляемых источников энергии.

Инициатором проекта стала 30-летняя Алиша Фредрикссон, на которую произвел впечатление отчет о последствиях глобального потепления. Вместе со своей соосновательницей Роуцзя Вэнь они адаптировали промышленную технологию для применения в морском транспорте. За короткий период времени стартап привлек 4 миллиона долларов инвестиций и успешно протестировал свое устройство на судне, курсирующем по Суэцкому каналу.

Несмотря на критику технологии, связанную с опасениями о возможном замедлении перехода к безуглеродным видам топлива, Seabound предлагает реальное решение, доступное уже сегодня. В условиях ужесточения международных требований к снижению выбросов, подобные системы могут сыграть важную роль в переходный период.

В планах компании — оснащение сотнями, а впоследствии и тысячами судов своим оборудованием, а также создание соответствующей инфраструктуры в портах по всему миру, пишет The Guardian.

Уточнения

Водный транспорт судоходство — вид транспортa, перевозящего грузы и/или пассажиров по водным путям , как естественным (океаны, моря, реки, озера), так и искусственным (каналы, водохранилища).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вселенная больше не та: в центре галактики обнаружен колоссальный объект
Наука и техника
Вселенная больше не та: в центре галактики обнаружен колоссальный объект Аудио 
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Последние материалы
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Белок без яиц: 3 растительных суперпродукта, которые превзойдут яйца по всем параметрам
Школьники поджигают себя: опасный тренд вирусится в соцсетях
Путин раскрыл секрет: как замороженные золотовалютные резервы России помогли мировой экономике
Соберите мечту: как своими руками создать уютную лавочку для дачи
Летние свежие яичные салаты: два простейших рецепта для знойных дней
60 детей спасены: в США их хотели продать в сексуальное рабство
Датчик с советских времён, который экономил топливо — куда он исчез с современных автомобилей
Засыпьте это в барабан — и ваша стиральная машина снова станет как новая
Путешествие в мир флоры: топ-5 ботанических садов США, которые заставят вас забыть о времени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.