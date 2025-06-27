Судоходство без выбросов: технология, которая уже работает

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В промышленном районе Чингфорда, расположенном в восточной части Лондона, инновационная компания Seabound занимается разработкой аппарата, способного оказать существенное влияние на судоходную индустрию, известную своим высоким уровнем загрязнения.

Фото: https://www.flickr.com/photos/68359921@N08/29608206905/ by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самоподъемное судно

Внешне устройство представляет собой стандартный двадцатифутовый (внешние габариты: 6,06х2,44х2,59 метров) контейнер, однако внутри него находятся тысячи гранул быстрореагирующей извести. При прохождении выхлопных газов через эти гранулы, известь абсорбирует углекислый газ, преобразуя его в известняк.

Данное изобретение способно улавливать до 78% углекислого газа и 90% серы, содержащихся в судовых выбросах. Устанавливаемое непосредственно на палубу судна, устройство позволяет добавлять дополнительные контейнеры для увеличения объема улавливания по мере движения судна. После завершения рейса отработанный известняк заменяется новой известью. Компания стремится в будущем использовать "зеленую" известь, произведенную с применением возобновляемых источников энергии.

Инициатором проекта стала 30-летняя Алиша Фредрикссон, на которую произвел впечатление отчет о последствиях глобального потепления. Вместе со своей соосновательницей Роуцзя Вэнь они адаптировали промышленную технологию для применения в морском транспорте. За короткий период времени стартап привлек 4 миллиона долларов инвестиций и успешно протестировал свое устройство на судне, курсирующем по Суэцкому каналу.

Несмотря на критику технологии, связанную с опасениями о возможном замедлении перехода к безуглеродным видам топлива, Seabound предлагает реальное решение, доступное уже сегодня. В условиях ужесточения международных требований к снижению выбросов, подобные системы могут сыграть важную роль в переходный период.

В планах компании — оснащение сотнями, а впоследствии и тысячами судов своим оборудованием, а также создание соответствующей инфраструктуры в портах по всему миру, пишет The Guardian.

Уточнения

Водный транспорт судоходство — вид транспортa, перевозящего грузы и/или пассажиров по водным путям , как естественным (океаны, моря, реки, озера), так и искусственным (каналы, водохранилища).



