Причину синдрома Дауна научились уничтожать: учёные вырезают лишнюю хромосому

Учёным удалось "починить" клетки при синдроме Дауна. Они смогли вырезать лишнюю хромосому.
Исследователи смогли точно определить и убрать с помощью фермента лишнюю копию хромосомы, которая является причиной появления синдрома Дауна.
После этого экспрессия генов и клеточные функции восстановились до нормального уровня. Однако такой метод не готов для применения у людей- технология может повредить другие хромосомы. Учёные работают над этим.
Кстати, синдром Дауна встречается у 1 из 700 новорожденных и вызван наличием третьей копии 21-й хромосомы. Эффективное лечение все еще не найдено.
Хромосо́мы (др.-греч. χρῶμα «цвет» + σῶμα «тело») — нуклеопротеидные структуры в ядре эукариотической клетки, в которых сосредоточена бо́льшая часть наследственной информации и которые предназначены для её хранения, реализации и передачи.
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