Люди погубят океан, чтобы остановить глобальное потепление, — учёные

Учёные уверены, что пытаясь остановить глобальное потепление, люди могут погубить океан.
Чтобы спасти планету от перегрева, самые реалистичные и проработанные планы — задействовать океан. Но он и так поглощает огромные объемы углекислого газа.
Если же оттуда забрать уже поглощенное, он проглотит еще больше. Но делать так ни в коем случае нельзя, сообщает Environmental Research Letters.
Учёные считают, что так люди уничтожат все живое в океане.
Все методы, которые "загонят" в воду углекислый газ, предполагают вытеснение кислорода. В океане и так образуются "мертвые зоны", где кислорода уже почти нет. Весь океан станет в таком случае мертвой зоной, пишет KP. RU.
В воду можно добавить кислород, если засеять океан водорослями. Но, когда водоросли отомрут, они опустятся на дно, их начнут есть бактерии, и поглотят намного больше кислорода.
Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.
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