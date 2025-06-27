Люди погубят океан, чтобы остановить глобальное потепление, — учёные

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные уверены, что пытаясь остановить глобальное потепление, люди могут погубить океан.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Чтобы спасти планету от перегрева, самые реалистичные и проработанные планы — задействовать океан. Но он и так поглощает огромные объемы углекислого газа.

Если же оттуда забрать уже поглощенное, он проглотит еще больше. Но делать так ни в коем случае нельзя, сообщает Environmental Research Letters.

Учёные считают, что так люди уничтожат все живое в океане.

Все методы, которые "загонят" в воду углекислый газ, предполагают вытеснение кислорода. В океане и так образуются "мертвые зоны", где кислорода уже почти нет. Весь океан станет в таком случае мертвой зоной, пишет KP. RU.

В воду можно добавить кислород, если засеять океан водорослями. Но, когда водоросли отомрут, они опустятся на дно, их начнут есть бактерии, и поглотят намного больше кислорода.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

