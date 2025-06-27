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2104 новых астероида: уникальный телескоп в Чили открыл новую главу в астрономии

0:49
Наука

Новый телескоп в Чили мельком взглянул на небо и показал народу 2100 новых астероидов. Велась трансляция "первого света" телескопа им. Веры Рубин.

Человек смотрит на звёзды
Фото: Pexels by Thirdman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек смотрит на звёзды

Это большой телескоп, он уникален тем, что у него колоссальное поле зрения, а его картинки анализируют очень мощные компьютеры. Телескоп пока не ввели в строй, но он сделал пробные фотографии.

Когда эксперты присмотрелись к первым фотографиям, нашли 2104 новых астероида. Из них: часть околоземные, часть около Юпитера, и несколько за орбитой Нептуна.

Учёные сделали вывод, что за 10 лет работы телескоп покажет 5 миллионов астероидов. Это больше, чем наука открыла за всю историю.

Уточнения

Чи́ли (исп. Chile, [ˈʧile]), официальное название — Респу́блика Чи́ли (исп. República de Chile, [reˈpuβlika ðe ˈʧile]) — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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