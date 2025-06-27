2104 новых астероида: уникальный телескоп в Чили открыл новую главу в астрономии

Новый телескоп в Чили мельком взглянул на небо и показал народу 2100 новых астероидов. Велась трансляция "первого света" телескопа им. Веры Рубин.
Это большой телескоп, он уникален тем, что у него колоссальное поле зрения, а его картинки анализируют очень мощные компьютеры. Телескоп пока не ввели в строй, но он сделал пробные фотографии.
Когда эксперты присмотрелись к первым фотографиям, нашли 2104 новых астероида. Из них: часть околоземные, часть около Юпитера, и несколько за орбитой Нептуна.
Учёные сделали вывод, что за 10 лет работы телескоп покажет 5 миллионов астероидов. Это больше, чем наука открыла за всю историю.
Чи́ли (исп. Chile, [ˈʧile]), официальное название — Респу́блика Чи́ли (исп. República de Chile, [reˈpuβlika ðe ˈʧile]) — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами.
Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.