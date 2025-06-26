Работу мечты предлагает NASA: сотрудникам будут платить за лежание на кровати

Американские исследователи из NASA ищут кандидатов, которые будут получать деньги за то, что лежат на кровати. Они станут участниками эксперимента по имитации изменения тела в условиях микрогравитации.
Но все не так просто, лежать на кровати нужно будет 60 дней. Всё это время придётся находиться под углом вниз головой, не вставать и не сгибаться. За людьми будут постоянно наблюдать с помощью камеры.
В невесомости человек теряет мышечную массу, кости становятся менее плотными, и даже количество крови, перекачиваемой сердцем, уменьшается.
Добровольцам после эксперимента нужно будет заново учиться стоять, сидеть и ходить. Однако всем участникам выплатят крупную сумму денег.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.
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