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Работу мечты предлагает NASA: сотрудникам будут платить за лежание на кровати

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Наука

Американские исследователи из NASA ищут кандидатов, которые будут получать деньги за то, что лежат на кровати. Они станут участниками эксперимента по имитации изменения тела в условиях микрогравитации.

Девушка спит
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Но все не так просто, лежать на кровати нужно будет 60 дней. Всё это время придётся находиться под углом вниз головой, не вставать и не сгибаться. За людьми будут постоянно наблюдать с помощью камеры.

В невесомости человек теряет мышечную массу, кости становятся менее плотными, и даже количество крови, перекачиваемой сердцем, уменьшается.

Добровольцам после эксперимента нужно будет заново учиться стоять, сидеть и ходить. Однако всем участникам выплатят крупную сумму денег.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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