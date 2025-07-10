То, что скрыто под водой, может стать главной катастрофой для суши — последствия коснутся всех нас

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Учёные назвали главные угрозы для морских лугов в мировом океане
3:40
Наука

Подводные луга из морской травы — одни из самых незаметных, но жизненно важных экосистем на Земле. Однако их будущее становится всё более неопределённым под натиском изменения климата и человеческой деятельности.

Шторм в Статфорде, Техас
Фото: weather.gov by Кайл Катлер, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шторм в Статфорде, Техас

Что такое морские луга

Несмотря на название, морская трава — это не водоросли, а настоящие цветковые растения, которые миллионы лет назад адаптировались к жизни под водой. Они образуют обширные подводные поля вдоль берегов по всему миру.

Эти луга не только красиво выглядят. Они выполняют ключевые функции: обеспечивают среду обитания для множества морских организмов, защищают побережья и поглощают огромные объёмы углекислого газа.

Щит от климатических угроз

Морские травы — настоящие климатические воины. Они захватывают и хранят углекислый газ в разы эффективнее наземных лесов. Этот природный механизм помогает сдерживать глобальное потепление.

Кроме того, мощные корни этих растений укрепляют морское дно и защищают побережья от эрозии и разрушительных волн.

Питомники для океана

Подводные заросли служат детским садом для множества видов — от рыб до крабов. Здесь молодые особи находят укрытие и пищу. Благодаря этим лугам миллионы людей по всему миру получают еду и доход от рыболовства.

Опасности для морских лугов

По словам Риккардо Лоскале из Университета Джеймса Кука, более 50% мест обитания морских трав оказались под серьёзной угрозой.

"Долгосрочное повышение температуры поверхности моря и морские волны жары — самые серьёзные угрозы для этих экосистем", — отмечает Лоскале.

Тепловой стресс

Океаны нагреваются. Даже небольшое превышение допустимой температуры приводит к замедлению роста морских трав и их гибели.

Экстремальные волны жары

Аномально тёплые периоды в океане становятся всё чаще. За считанные дни они могут уничтожить огромные площади морских лугов.

Человеческое влияние

Строительство у побережья, сточные воды, загрязнения и повышение уровня осадков блокируют солнечный свет, вызывают эвтрофикацию и провоцируют рост вредоносных водорослей, превращая целые зоны в мёртвые.

С начала промышленной эпохи площадь морских лугов в мире сократилась уже на 19%.

"Большинство тех, кто управляет морскими экосистемами, просто не имеют необходимых знаний для эффективной борьбы с последствиями изменения климата", — говорит профессор Университета Джеймса Кука Скотт Херон.

Что предлагают учёные

  • Сократить выбросы парниковых газов. Без этого океаны продолжат нагреваться.

  • Защищать прибрежные зоны. Строго контролировать строительство, предотвращать загрязнения и сохранять естественные экосистемы.

  • Совместная работа. Учёные, власти и местные жители должны объединить усилия для защиты морских лугов.

  • Мониторинг. Использование спутников, дистанционного зондирования и гражданских научных проектов для отслеживания состояния экосистем.

  • Образование и участие. Чем больше людей осознают важность морских лугов, тем выше шансы на их сохранение.

Морские луга не просто зелёные островки под водой. Они — фундамент здоровья океанов и планеты.

Уточнения

Катастро́фа - неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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