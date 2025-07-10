Едите рыбу — кормите онкологию: опасность, которая пришла с океана прямо в наши дома

Исследование показало наличие микропластика в креветках, моллюсках и рыбе

3:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Любите рыбу и морепродукты? Исследование, проведённое на Западном побережье США, показало — почти все образцы содержат микропластик. Эти крошечные частицы способны накапливаться в тканях и, возможно, представляют угрозу для здоровья.

Фото: flickr.com by Стив Снодграсс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Роллы

Пластик в каждом кусочке

Учёные из Университета штата Орегон под руководством Сюзанны Брандер изучили десятки образцов морепродуктов. Результаты шокировали — в 99% случаев в съедобных тканях нашли микропластик.

"Очень тревожно, что микрофибры могут перемещаться из кишечника в другие ткани. Это может иметь серьёзные последствия не только для морских организмов, но и для человека", — отметила доктор Брандер.

Исследователи обеспокоены тем, что частицы пластика способны миновать пищеварительный тракт и оседать в других органах.

Креветки — рекордсмены по загрязнению

Больше всего микропластика оказалось в мелких морепродуктах: креветках, моллюсках и небольшой рыбе. По словам доктора Элизы Гранек из Портлендского государственного университета, это связано с их способом питания.

"Мы обнаружили, что более мелкие организмы поглощают больше антропогенных частиц", — говорит Гранек.

Антропогенные — значит, созданные человеком. Пластиковые отходы, выброшенные на свалки или попавшие в океан с синтетической одежды, рано или поздно оказываются в морской пище.

Опасно ли это для здоровья

Пока не существует установленной нормы безопасного содержания микропластика в продуктах. Но исследования показывают, что частицы могут вызывать воспаление, клеточный стресс и, возможно, способствовать развитию заболеваний.

Особенно опасно то, что микропластик может связываться с токсинами, усиливая их воздействие на организм. Постоянное потребление загрязнённой пищи приводит к накоплению этих веществ.

Отказаться от рыбы

Эксперты уверяют — полного отказа от морепродуктов не требуется. Пластик стал настолько повсеместным, что он обнаруживается даже в воде и других продуктах.

"То, что мы выбрасываем в окружающую среду, в конечном итоге оказывается на наших тарелках", — подчёркивает доктор Гранек.

Как снизить риск

Учёные советуют несколько простых мер:

тщательно промывать морепродукты под проточной водой;

использовать для хранения стеклянные или бумажные контейнеры вместо пластиковых;

установить специальные фильтры для стиральных машин, чтобы предотвратить попадание микроволокон в воду.

Экологи призывают ужесточить контроль за уровнем микропластика в воде и воздухе. По их мнению, главная задача — не просто бороться с последствиями, а остановить загрязнение у истока.

Сокращение производства пластика, запрет на одноразовые изделия и переход на биоразлагаемые материалы способны изменить ситуацию.

Уточнения

Рыбы - обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом. Рыбы характеризуются жаберным дыханием на всех этапах постэмбрионального развития организма. включающей четвероногих, в современной систематике рыбы отсутствуют как таксон.

