Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет

В 2186 году жители Земли станут свидетелями редчайшего астрономического явления. Полное солнечное затмение накроет часть планеты абсолютной тьмой на рекордные 7 минут 29 секунд. Это станет самым продолжительным затмением за 12 тысяч лет — с 4000 года до нашей эры по 8000 год нашей эры. Подобного человечество ещё не наблюдало и не увидит в обозримом будущем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солнечное затмение

Почему затмение будет таким долгим

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна полностью закрывает Солнце, бросая свою тень на узкую полосу Земли. Обычно полная фаза длится не более 2-4 минут. Редко — до 6 минут. Но затмение 2186 года продлится почти вдвое дольше нормы.

Такой рекорд стал возможен благодаря уникальному стечению космических обстоятельств:

Луна окажется в перигее, то есть в ближайшей точке к Земле. Она будет казаться чуть больше на небе.

Солнце в этот момент будет находиться близко к апогею своей видимой траектории, из-за чего его угловой размер на небе станет немного меньше обычного.

Скорость вращения Земли и её положение относительно Луны и Солнца окажутся такими, что конус лунной тени будет максимально долго задерживаться над одной и той же частью планеты.

Это сочетание крайне редких факторов создаст эффект почти восьмиминутной ночи среди бела дня.

Как NASA рассчитывает затмения на века вперёд

Специалисты NASA используют сложные трёхмерные модели, основанные на законах небесной механики Ньютона. Эти алгоритмы учитывают массу, форму, размеры и орбиты Земли, Луны и Солнца. Программы способны предсказать с поразительной точностью не только дату и продолжительность затмения, но и его траекторию.

Ошибки в таких расчетах минимальны — менее одной минуты даже при прогнозировании на несколько столетий вперёд.

Эти модели учитывают не только гравитационное взаимодействие, но и замедление вращения Земли из-за приливного трения, дрейф континентов и постепенное удаление Луны от Земли со скоростью 3,8 см в год. Поэтому расчёты остаются актуальными даже на горизонте тысячелетий.

Где можно будет увидеть самое длинное затмение

16 июля 2186 года тень Луны пройдёт по территории следующих стран:

Колумбия

Венесуэла

Гайана

Именно здесь полная фаза затмения продлится рекордные 7 минут 29 секунд. В других частях Южной Америки, Карибского бассейна и Атлантического океана явление будет частично видно, но продолжительность полной фазы там будет меньше.

Для этих стран затмение станет событием национального масштаба. Уже сегодня астрономы планируют будущие наблюдательные миссии, которые позволят не только насладиться зрелищем, но и собрать уникальные научные данные.

Почему затмения так важны для науки

Полное солнечное затмение — это не только красивое явление. Для учёных оно представляет уникальную возможность изучения внешних слоёв Солнца. В обычных условиях солнечная корона — раскалённая до миллионов градусов плазма — скрыта от глаз из-за яркости солнечного диска.

Во время полного затмения:

Астрономы могут проводить спектральный анализ короны, изучая её структуру и динамику.

Физики исследуют потоки солнечного ветра и магнитные бури.

Атмосферные учёные фиксируют резкие изменения температуры и влажности в зоне затмения, моделируя влияние внезапной темноты на климатические процессы.

Также во время затмения можно тестировать оптические системы космических телескопов в условиях, которые невозможно воссоздать на Земле.

Какие затмения будут до 2186 года

Несмотря на то что рекордное затмение случится только через 161 год, нас ждут и другие интересные события:

17 февраля 2026 года — кольцевое солнечное затмение, видимое из Антарктиды и частично из южных регионов планеты.

3 марта 2026 года — полное лунное затмение, которое смогут наблюдать жители всей Латинской Америки.

В апреле 2024 года уже произошло крупное полное солнечное затмение, пересекшее Северную Америку.

Почему подобные затмения редки

Полная фаза солнечного затмения — явление и без того редкое. Оно происходит примерно раз в 18 месяцев где-то на планете. Но чтобы оно было максимально долгим, должны совпасть четыре фактора:

Луна в перигее (ближе к Земле). Земля в апогее (дальше от Солнца). Максимально прямое выравнивание орбит Земли, Луны и Солнца. Оптимальное направление вращения Земли, позволяющее лунной тени "догонять" поверхность.

Вероятность совпадения всех этих условий — менее 0,0001%.

А если пропустить

Для тех, кто родится ближе к середине XXI века, затмение 2186 года станет событием жизни. А вот последующие поколения уже никогда не увидят ничего подобного. После этого максимальная продолжительность затмений вновь вернётся к обычным 6 минутам и меньше.

К слову, самое продолжительное затмение современности произошло 22 июля 2009 года. Тогда полная фаза длилась 6 минут 39 секунд и наблюдалась в Азии и Тихом океане. Рекорд 2186 года перекроет этот результат почти на минуту.

Почему людям всегда было важно смотреть на затмения

С древнейших времён солнечные затмения считались мистическими знаками. Некоторые цивилизации воспринимали их как предвестие бедствий, другие — как время очищения. Сегодня, благодаря точным наукам, мы знаем, что это всего лишь игра теней, но значение затмений остаётся огромным — как с научной, так и с культурной точки зрения.

Затмение 16 июля 2186 года станет не просто редким небесным шоу. Это событие даст человечеству уникальную возможность глубже понять процессы, происходящие на Солнце и в атмосфере Земли, а также ещё раз напомнит, насколько тесно мы связаны с космосом.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

