Воздух в доме отравлен сильнее, чем с улицы: а этот цветок очищает его за сутки

6:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли улучшить качество воздуха у себя дома, просто поставив горшок с зелёным растением? Ответ — да. Причём это не миф, а подтверждённый факт. Исследование NASA доказало: привычное комнатное растение Сциндапсус aureum, известное также как эпипремнум золотистый или "Дьявольский плющ", способно удалять до 73% канцерогенов из воздуха всего за сутки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветок в спальне

Зачем NASA исследует комнатные растения

Идея изучить влияние растений на качество воздуха возникла у специалистов NASA ещё в 1980-х годах. Учёные искали способы очистки воздуха в замкнутых пространствах — например, на космических станциях. Так родился проект "Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement", посвящённый анализу способности растений поглощать вредные вещества.

Одним из лучших "фильтров" оказался скромный сциндапсус, который можно встретить почти в каждом доме. Он не только украшает интерьер, но и активно борется с невидимыми врагами здоровья.

Какие токсины поглощает сциндапсус

В рамках экспериментов NASA было доказано, что растение эффективно абсорбирует опасные летучие органические соединения (ЛОС), которые в избытке присутствуют в любом помещении. Среди них:

Формальдегид — выделяется из мебели, ламината, ковровых покрытий, клеев и тканей. Признан канцерогеном.

Бензол — содержится в красках, лаках, пластмассах, смолах, а также в табачном дыме. Влияет на кроветворную систему.

Трихлорэтилен — входит в состав чистящих средств и растворителей. Опасен для нервной системы и печени.

Эти вещества невидимы, но медленно накапливаются в воздухе, приводя к головным болям, аллергиям, хронической усталости и, в долгосрочной перспективе, к серьёзным заболеваниям, включая онкологические.

Почему воздух в домах опаснее, чем кажется

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, воздух внутри помещений может быть в 5–10 раз загрязнённее уличного. Источники — строительные и отделочные материалы, бытовая химия, испарения с синтетических тканей, пластиков и даже новые гаджеты.

Особенно страдают жители мегаполисов, где окна практически не открываются, а кондиционеры лишь циркулируют уже загрязнённый воздух. В этом контексте роль комнатных растений приобретает не только эстетическое, но и жизненно важное значение.

Сциндапсус: зелёный фильтр и увлажнитель

Помимо поглощения вредных веществ, сциндапсус выполняет функцию естественного увлажнителя. Растение активно испаряет влагу, нормализуя микроклимат в помещении. Это особенно актуально зимой, когда из-за работы отопления влажность воздуха падает до критически низких значений.

Кроме того, сциндапсус повышает уровень кислорода и снижает концентрацию углекислого газа, что напрямую влияет на самочувствие, качество сна и продуктивность.

Почему сциндапсус идеален для любого дома

Не требует сложного ухода.

Отлично растёт при рассеянном свете.

Выживает даже при нерегулярном поливе.

Быстро разрастается, очищая больше воздуха.

По этой причине сциндапсус подходит даже тем, кто никогда раньше не занимался растениями.

Растение с символикой процветания

В странах Азии, особенно в Китае и Бразилии, сциндапсус считается символом удачи, роста и финансового благополучия. В практике фэншуй его рекомендуют размещать в юго-восточном секторе жилья для активации зоны богатства.

Помимо практической пользы, сциндапсус радует глаз своими пышными зелёными листьями с золотистыми прожилками, создавая ощущение живого, дышащего пространства.

Есть ли ограничения

Важно учитывать: сциндапсус ядовит для домашних животных при попадании внутрь. Его листья содержат кристаллы оксалата кальция, которые могут вызвать раздражение слизистых и расстройства желудка у кошек и собак.

Подтверждение современных исследований

Исследования NASA не остались единственными. В 2023 году группа биологов из Университета Сиднея подтвердила, что сциндапсус способен очищать воздух не только от ЛОС, но и от более сложных соединений, включая пары бензина и выхлопных газов, которые иногда попадают в дом с парковки или улицы.

Сколько растений нужно для пользы

Учёные NASA вывели простую формулу: для эффективного очищения воздуха требуется одно растение сциндапсуса на 9–10 квадратных метров помещения. Например, для стандартной гостиной в 20 кв. м достаточно двух хорошо развитых экземпляров.

Как усилить эффект

Чтобы растение справлялось со своей задачей максимально эффективно, важно соблюдать несколько условий:

Протирать листья от пыли — это улучшает фотосинтез и фильтрацию.

Ставить горшок ближе к источникам загрязнения — например, рядом с кухней, мебелью или рабочей зоной.

Использовать качественный грунт и дренаж для лучшего корнеобращения.

Поддерживать умеренную влажность.

Сциндапсус aureum — не просто украшение интерьера. Это живой природный фильтр, который реально улучшает качество воздуха, снижает уровень канцерогенов и способствует созданию более здоровой атмосферы в доме. Учитывая простоту ухода и доказанную эффективность, сложно найти более удачное сочетание красоты и пользы.

Уточнения

Во́здух — смесь газов, главным образом, состоящая из азота и кислорода, а также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.

