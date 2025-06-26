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Прямое изображение TWA 7 b: как хронограф помог открыть планету, похожую на Сатурн

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Наука

С помощью телескопа Джеймса Уэбба астрономы впервые получили прямое изображение новой экзопланеты — TWA 7 b, вращающейся вокруг молодой звезды TWA 7.

Космический телескоп Джеймса Уэбба
Фото: commons.wikimedia.org by Northrop Grumman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Космический телескоп Джеймса Уэбба

Это стало прорывом в исследовании планет за пределами Солнечной системы.

Экзопланету удалось увидеть благодаря специальному устройству — хронографу, которое блокирует яркий свет звезды, как Луна заслоняет Солнце во время затмения.

TWA 7 b окружена пылевым диском — остатками формирования планет. Она примерно в 10 раз меньше, чем другие экзопланеты, обнаруженные таким способом, и сопоставима с Сатурном.

Исследование провела команда из Франции (CNRS) в сотрудничестве с Университетом Гренобля и Парижской обсерваторией. Этот успех приближает нас к пониманию, как формируются планеты и их системы, включая нашу, передает yahoo.

Уточнения

Хронографы служили для определения промежутков времени путём сравнения отметок начала и конца наблюдаемых промежутков с отметками известных промежутков времени.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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