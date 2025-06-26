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Как наши предки покоряли моря 30 тысяч лет назад: эксперимент, который удивил учёных

1:34
Наука

Около 300 тысяч лет назад человечество появилось в Африке, а затем расселилось по всему миру, преодолевая сложные природные барьеры.

каноэ
Фото: https://commons.wikimedia.org by Graham Crumb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
каноэ

Ученые попытались выяснить, как древние люди могли пересекать океан с примитивными технологиями.

Исследователи совершили экспериментальное плавание по Восточно-Китайскому морю — от восточного Тайваня до японского острова Йонагуни, повторяя путь, который, по археологическим данным, могли пройти люди 30 тысяч лет назад.

Команда из пяти человек преодолела 225 км за 45 часов на выдолбленной из японского кедра лодке, сделанной с использованием каменных орудий, аналогичных палеолитическим.

Плавание проходило в сложных условиях — сильное течение Куросио, усталость, ограниченность способов навигации (Солнце, звезды и волны). Лодку сопровождали два судна для безопасности. Ранее попытки пересечь этот маршрут на тростниковых и бамбуковых плотах провалились — они были слишком медленны и хрупки.

Антрополог Юсуке Каифу из Токийского университета отметил, что этот эксперимент помог глубже понять, насколько сложной задачей была морская миграция в древности, требующая и мастерства, и мужества. Дополнительное исследование показало, что 30 тысяч лет назад пересечение Куросио было возможно, несмотря на переменчивые погодные условия, передает Reuters.

Уточнения

Барьер — физическое препятствие на пути.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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