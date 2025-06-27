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Один квантовый сбой — и нас не станет: почему учёные всерьёз обеспокоены

1:36
Наука

Представьте, что вся Вселенная исчезает… за долю секунды. Не от астероида, не из-за чёрной дыры — а сама по себе, без предупреждения. Звучит как фантастика? Увы, это вполне реальный сценарий, смоделированный учёными из Университета Лидса.

Космос
Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

В центре гипотезы — идея "ложного вакуума". Наш мир может быть неустойчивым, как переохлаждённая вода — красивая и спокойная, пока не произойдёт квантовый сбой, запускающий необратимый процесс.

"Наш мир может существовать в состоянии ложного вакуума — как песочный замок, который рассыпается от лёгкого дуновения ветра", — объясняет профессор Златко Папич.

При помощи квантового симулятора D-Wave учёные впервые увидели, как в виртуальной среде возникают и взаимодействуют пузырьки истинного вакуума — словно капли воды на сковородке, только в масштабе космоса.

Почему это опасно? Эти пузырьки могут вызвать "квантовую катализацию" — цепную реакцию, в которой крошечное возмущение разрушит саму ткань пространства-времени. И распространяться она будет со скоростью света. Даже если процесс начнётся, мы не узнаем об этом — всё произойдёт слишком быстро.

Идея ложного вакуума обсуждается учёными уже полвека. Но только сейчас появились инструменты, позволяющие моделировать эту катастрофу. И хотя подобные исследования пугают, они же открывают новые горизонты для понимания того, насколько хрупок наш мир.

Уточнения

Вселе́нная (от словообразовательной кальки с греч. οἰκουμένη «ойкумена», «обитаемое, освоенное людьми пространство» — всеобъемлющее понятие в эпоху представлений о Земле как о середине мира) — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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