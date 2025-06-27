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Трёхмерное время: революционная теория физика, которая перевернёт наше представление о Вселенной

3:21
Наука

Что, если пространство возникает из времени? Смелая теория физика Гюнтера Клетечки из Аляскинского университета в Фэрбенксе может изменить наш взгляд на устройство Вселенной.

Гравитационное линзирование удаленных галактик, в которых формируются звезды
Фото: commons.wikimedia by ALMA (ESO/NRAO/NAOJ), L. Calçada (ESO), Y. Hezaveh et al., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Гравитационное линзирование удаленных галактик, в которых формируются звезды

В противоположность классическим представлениям, где пространство и время существуют как единое целое, его гипотеза утверждает: всё начинается с времени, а пространство — лишь производное явление. Теория, опубликованная в журнале "Достижения физической науки", ставит под сомнение саму структуру реальности и предлагает новую основу для объединения квантовой механики и гравитации.

Трёхмерное время: как это возможно?

Клетечка предлагает, что время обладает тремя независимыми измерениями, аналогичными пространственным координатам X, Y и Z. В его модели:

  • Первая временная ось — привычное направление времени, от прошлого к будущему.
  • Вторая ось позволяет исследовать все возможные исходы одного момента, как в квантовой суперпозиции.
  • Третья временная ось обеспечивает переход между этими возможными результатами.

Такой подход создаёт шестимерную структуру мира: три временные и три пространственные оси. При этом пространство возникает как результат "взаимодействия" направлений времени.

Причинность и энергия на новом уровне

Одна из главных проблем при расширении измерений — сохранение причинно-следственных связей. Теория Клетечки решает этот вопрос: все причины по-прежнему предшествуют следствиям, что сохраняет фундаментальную логику физики.

Однако второе и третье временные измерения начинают проявляться только при экстремально высоких уровнях энергии — возможно, в условиях ранней Вселенной или вблизи чёрных дыр. Это открывает новые горизонты для исследований в области высокоэнергетической физики и космологии.

Квантовая гравитация и "теория всего"

Существует давняя цель физики — создать единое уравнение, описывающее все взаимодействия в природе, от гравитации до электромагнитных и ядерных сил. Сейчас гравитация описывается общей теорией относительности Эйнштейна, а другие взаимодействия — Стандартной моделью.

Клетечка утверждает, что его теория может объединить квантовую механику и гравитацию, став тем самым фундаментом "теории всего" — недостающего звена в современной науке.

Теория Клетечки не просто абстрактная. В рамках своей модели он смог воспроизвести известные массы элементарных частиц, а также другие их физические параметры. Это крайне важно, ведь Стандартная модель не объясняет, почему у частиц именно такие массы — она лишь фиксирует их экспериментально.

Модель с трёхмерным временем предлагает механизм их возникновения, что может стать одной из самых значимых подсказок в поиске глубинной структуры материи.

Если гипотеза Гюнтера Клетечки подтвердится экспериментально, нас ждёт революция в фундаментальной физике. Пространство, которое мы считали основой реальности, может оказаться вторичным отражением временных процессов, а понимание времени — ключом к разгадке всех законов природы.

Уточнения

Аляскинский университет в Фэрбенксе (англ. University of Alaska Fairbanks, сокращенно UAF) — крупнейший университет в штате Аляска, США. Входит в систему Аляскинского университета.

Тео́рия относи́тельности — физическая теория пространства-времени, то есть теория, описывающая универсальные пространственно-временные свойства физических процессов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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