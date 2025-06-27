Тайны древних Анд: как стабильность и инновации изменили судьбу целых цивилизаций

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Много тысяч лет назад в высокогорьях Анд развивались не только уникальные цивилизации, но и альтернативные взгляды на экономику и продовольственную безопасность.

Фото: commons.wikimedia.org by Adolfo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анды

Новое исследование археолога Луиса Флорес-Бланко, проведённое в регионе Альтиплано (включая бассейн озера Титикака), разрушает представление о древних андах как о регионе бедствий и жесткого дефицита.

Автор работы доказывает: переход от собирательства к земледелию происходил не под давлением бедности или голода, а как результат длительного эксперимента, в котором устойчивость, адаптация и культурные практики играли ключевую роль.

Постоянство рациона — знак стабильности

Древние сообщества придерживались почти неизменного пищевого рациона на протяжении тысячелетий. Основу их питания составляли растения типа C3, такие как дикая киноа и родственные ей злаки, доля которых достигала 84% от общего потребления.

Мясо животных — в частности, крупных верблюдов — занимало всего 8%, а рыба — лишь 4%. Это говорит о стабильной, растительной диете и низкой зависимости от случайных охотничьих успехов или климатических колебаний.

Верблюды не только поставляли мясо, но и служили важным ресурсом в культуре и обрядах. Их останки часто встречаются в погребальных комплексах, что указывает на церемониальное использование — возможно, при ритуалах жертвоприношений или как символ социальной значимости.

Технологии, изменившие быт

Среди инноваций, значительно повлиявших на образ жизни андцев, — луковая охота, которая сделала добычу дичи более точной и эффективной, а также развитие торговых сетей. Благодаря последним, общины получали инструменты и культуры, не характерные для данного региона, что расширяло пищевые и хозяйственные горизонты.

Инновации без кризиса

Ключевое открытие — рост межиндивидуальной изотопной вариабельности углерода в костях людей. Этот научный индикатор говорит о том, что люди экспериментировали с новыми культурами, постепенно внедряя аграрные практики, но не из нужды, а из стремления к улучшению быта.

Таким образом, модель "выживания любой ценой" не подтверждается: не было резкого голода, социального распада или "принудительного" перехода к сельскому хозяйству. Напротив, происходил осознанный культурный процесс, в котором устойчивость и адаптация шли рука об руку.

Уточнения

А́нды А́ндские (Южноамерика́нские) Кордилье́ры (исп. Andes; Cordillera de los Andes) — самая длинная (9000 км) и одна из самых высоких (гора Аконкагуа, 6961 м) горных систем Земли, окаймляющая с севера и запада всю Южную Америку; южная часть Кордильер.



Альтипла́но (исп. altiplano, от alto — высокий и plano — плоскость) — обширное плато в Андах, испещрённое вулканами. Является западной пониженной частью внутреннего плоскогорья Центральных Анд и занимает приграничные территории Чили, Боливии, Перу и Аргентины.

