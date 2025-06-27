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От макета к небу: Греческий дрон LOTUS возвращает страну в технологическую гонку

Наука

На выставке был представлен в масштабе 1:3, но его значение трудно переоценить. Беспилотник LOTUS, разработанный компанией INTRACOM Defence, — это не просто ещё один дрон. Это символ возвращения Греции к самостоятельному производству высокотехнологичных боевых систем, а не к их импорту.

БПЛА LOTUS ВВС Греции
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit
БПЛА LOTUS ВВС Греции

Что умеет LOTUS?

Этот тактический БПЛА спроектирован для выполнения миссий ISTAR - разведки, наблюдения, сбора данных и наведения на цель.

Благодаря размаху крыльев 6 метров, взлётному весу около 230 кг и дальности полёта свыше 600 км, он может оставаться в небе до 18 часов, выполняя задачи на высоте до 20 000 футов.

А значит, он способен обеспечивать длительное и точное наблюдение, как в районах Эгейского моря и Эвроса, так и за пределами Греции.

Почему это важно?

LOTUS стал первым полностью греческим БПЛА подобного класса за последние десятилетия.

Это не просто техника — это показатель того, что страна способна производить критически важные оборонные системы самостоятельно, без зависимости от иностранных поставщиков.

И это сильно влияет как на военную автономию, так и на долгосрочные экономические расходы.

Создан в Греции, для Греции — и не только

Проект LOTUS — результат сотрудничества между INTRACOM Defence и государственными научно-исследовательскими центрами. Это не просто разовая разработка, а важный шаг в развитии греческой оборонной экосистемы, где знания, технологии и производство остаются в пределах страны.

LOTUS уже заинтересовал не только Генштаб вооружённых сил Греции (ΓΕΕΘΑ), но и потенциальных международных клиентов.

И это неудивительно: надёжность, автономность и универсальность делают этот дрон конкурентоспособным на глобальном рынке.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту, могут обладать разной степенью автономности от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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