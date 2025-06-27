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Умный способ добычи: как получают золото без вреда природе

2:30
Наука

Что если бы можно было извлекать золото из старых телефонов и компьютеров без вреда для природы и огромных затрат? Австралийские химики сделали это реальностью — и открыли путь к безопасной и дешёвой переработке "электронного мусора".

золото
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
золото

Три шага к золоту

Разработка исследователей из Университета Флиндерса базируется на простом, но эффективном процессе:

  • Растворение — для начала отходы электроники обрабатываются раствором трихлоризоциануровой кислоты. Это нетоксичное соединение уже применяется в дезинфекции и отбеливании.
  • Катализ — в паре с катализатором на основе натрия и брома кислота взаимодействует с золотом, превращая его в раствор.
  • Извлечение — далее раствор пропускается через сорбент из серы и жирных кислот из рапсового масла. Он избирательно захватывает ионы золота, после чего их можно выделить — достаточно нагреть сорбент, и золото выпадет в осадок в виде сверхчистого металла.

Экономично, безопасно, многоразово

Созданные реагенты не только эффективны, но и многократно используются, снижая затраты и минимизируя отходы. В отличие от промышленных методов с ртутью и цианидами, эта технология не отравляет окружающую среду и может применяться даже в небольших лабораториях.

"Мы добились создания перерабатываемого реагента и полимерного сорбента, которые позволяют безопасно и дешево извлекать золото из электроники и руды", — рассказывает профессор Джастин Чалкер.

Практика доказала: это работает

Учёные протестировали метод на 30 г измельчённых блоков оперативной памяти и получили 3,34 г золота с чистотой 99,9%. Также из лабораторной жидкости и старого оборудования они извлекли почти 7 г чистого металла. Это подтверждает: технология универсальна и готова к коммерческому использованию.

Золотые горы на свалках

Каждый год на планете выбрасывается более 24,5 млн тонн электронных отходов — от смартфонов до компьютеров. Они содержат не только золото, но и литий, кобальт и другие ценные материалы. Новый метод способен превратить эти свалки в золотоносные месторождения — без вреда для природы и с минимальными затратами.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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