Умный способ добычи: как получают золото без вреда природе

Что если бы можно было извлекать золото из старых телефонов и компьютеров без вреда для природы и огромных затрат? Австралийские химики сделали это реальностью — и открыли путь к безопасной и дешёвой переработке "электронного мусора".
Разработка исследователей из Университета Флиндерса базируется на простом, но эффективном процессе:
Созданные реагенты не только эффективны, но и многократно используются, снижая затраты и минимизируя отходы. В отличие от промышленных методов с ртутью и цианидами, эта технология не отравляет окружающую среду и может применяться даже в небольших лабораториях.
"Мы добились создания перерабатываемого реагента и полимерного сорбента, которые позволяют безопасно и дешево извлекать золото из электроники и руды", — рассказывает профессор Джастин Чалкер.
Учёные протестировали метод на 30 г измельчённых блоков оперативной памяти и получили 3,34 г золота с чистотой 99,9%. Также из лабораторной жидкости и старого оборудования они извлекли почти 7 г чистого металла. Это подтверждает: технология универсальна и готова к коммерческому использованию.
Каждый год на планете выбрасывается более 24,5 млн тонн электронных отходов — от смартфонов до компьютеров. Они содержат не только золото, но и литий, кобальт и другие ценные материалы. Новый метод способен превратить эти свалки в золотоносные месторождения — без вреда для природы и с минимальными затратами.
Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.
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