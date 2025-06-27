Кабель, который притягивает беду: как молния проникает в дом

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда на улице гремит гром и сверкают молнии, большинство из нас просто закрывает окна и продолжает заниматься своими делами. Но мало кто задумывается об одной тонкой детали, которая может стать настоящей угрозой: антенный кабель. Именно он способен привести к серьёзным последствиям в считаные секунды.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гроза

Невидимая опасность в вашем доме

Антенный кабель, соединяющий телевизор с внешней антенной, во время грозы превращается в идеальный проводник электричества.

Наружная антенна легко улавливает разряды молнии, и энергия мгновенно проходит по кабелю прямо к вашим устройствам. В таких случаях сгорают не только телевизоры, но и роутеры, приставки и даже электросети.

"Во многих домах фиксировали случаи, когда молния уничтожала технику именно через антенный кабель, а не через розетку", — говорится в материалах на эту тему.

Что нужно сделать заранее

Не ждите удара грома. Как только видите тучи или получаете предупреждение о грозе — отключайте антенный кабель от телевизора, ресивера или роутера.

Позаботьтесь о заземлении антенны. Специальные конструкции позволяют увести разряд в землю и обезопасить дом.

Установите коаксиальный переключатель. Это дополнительная защита, которая может прервать цепь при грозе.

Что делать категорически нельзя

Не трогайте кабели во время грозы. Даже если вы "успеете", последствия могут быть непредсказуемыми.

Не надейтесь только на сетевые фильтры. При ударе молнии 100 миллионов вольт могут пройти по любому металлу — фильтр не спасёт.

Не используйте стационарные телефоны, не прикасайтесь к металлическим кранам и трубам. Это прямые пути прохождения тока.

А что с многоквартирными домами?

Многие думают, что, живя на нижних этажах или подключаясь к общей антенне, они в безопасности.

Но если система не заземлена или плохо установлена, риск остаётся. И здесь ответственность делится между жильцами и обслуживающей организацией.

Дополнительные меры защиты

Полностью отключайте чувствительную технику: телевизоры, приставки, ПК, роутеры.

Отложите зарядку телефонов и ноутбуков.

Убедитесь, что ваши окна и металлические конструкции не контактируют с проводами.

Простые действия до начала грозы могут уберечь не только вашу электронику, но и вас самих. Лучше заранее отсоединить кабель, чем потом чинить технику или тушить пожар.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Её опасные проявления были известны ещё с глубокой древности. В язычестве молнию считали деятельностью наиболее могущественных богов: Зевса в древнегреческой мифологии, Тора — в скандинавской, Перуна — в славянской.

