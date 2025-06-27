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Кабель, который притягивает беду: как молния проникает в дом

2:41
Наука

Когда на улице гремит гром и сверкают молнии, большинство из нас просто закрывает окна и продолжает заниматься своими делами. Но мало кто задумывается об одной тонкой детали, которая может стать настоящей угрозой: антенный кабель. Именно он способен привести к серьёзным последствиям в считаные секунды.

Гроза
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гроза

Невидимая опасность в вашем доме

Антенный кабель, соединяющий телевизор с внешней антенной, во время грозы превращается в идеальный проводник электричества.

Наружная антенна легко улавливает разряды молнии, и энергия мгновенно проходит по кабелю прямо к вашим устройствам. В таких случаях сгорают не только телевизоры, но и роутеры, приставки и даже электросети.

"Во многих домах фиксировали случаи, когда молния уничтожала технику именно через антенный кабель, а не через розетку", — говорится в материалах на эту тему.

Что нужно сделать заранее

  • Не ждите удара грома. Как только видите тучи или получаете предупреждение о грозе — отключайте антенный кабель от телевизора, ресивера или роутера.
  • Позаботьтесь о заземлении антенны. Специальные конструкции позволяют увести разряд в землю и обезопасить дом.
  • Установите коаксиальный переключатель. Это дополнительная защита, которая может прервать цепь при грозе.

Что делать категорически нельзя

  • Не трогайте кабели во время грозы. Даже если вы "успеете", последствия могут быть непредсказуемыми.
  • Не надейтесь только на сетевые фильтры. При ударе молнии 100 миллионов вольт могут пройти по любому металлу — фильтр не спасёт.
  • Не используйте стационарные телефоны, не прикасайтесь к металлическим кранам и трубам. Это прямые пути прохождения тока.

А что с многоквартирными домами?

Многие думают, что, живя на нижних этажах или подключаясь к общей антенне, они в безопасности.

Но если система не заземлена или плохо установлена, риск остаётся. И здесь ответственность делится между жильцами и обслуживающей организацией.

Дополнительные меры защиты

  • Полностью отключайте чувствительную технику: телевизоры, приставки, ПК, роутеры.
  • Отложите зарядку телефонов и ноутбуков.
  • Убедитесь, что ваши окна и металлические конструкции не контактируют с проводами.

Простые действия до начала грозы могут уберечь не только вашу электронику, но и вас самих. Лучше заранее отсоединить кабель, чем потом чинить технику или тушить пожар.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Её опасные проявления были известны ещё с глубокой древности. В язычестве молнию считали деятельностью наиболее могущественных богов: Зевса в древнегреческой мифологии, Тора — в скандинавской, Перуна — в славянской.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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