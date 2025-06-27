Кабель, который притягивает беду: как молния проникает в дом

Когда на улице гремит гром и сверкают молнии, большинство из нас просто закрывает окна и продолжает заниматься своими делами. Но мало кто задумывается об одной тонкой детали, которая может стать настоящей угрозой: антенный кабель. Именно он способен привести к серьёзным последствиям в считаные секунды.
Антенный кабель, соединяющий телевизор с внешней антенной, во время грозы превращается в идеальный проводник электричества.
Наружная антенна легко улавливает разряды молнии, и энергия мгновенно проходит по кабелю прямо к вашим устройствам. В таких случаях сгорают не только телевизоры, но и роутеры, приставки и даже электросети.
"Во многих домах фиксировали случаи, когда молния уничтожала технику именно через антенный кабель, а не через розетку", — говорится в материалах на эту тему.
Многие думают, что, живя на нижних этажах или подключаясь к общей антенне, они в безопасности.
Но если система не заземлена или плохо установлена, риск остаётся. И здесь ответственность делится между жильцами и обслуживающей организацией.
Простые действия до начала грозы могут уберечь не только вашу электронику, но и вас самих. Лучше заранее отсоединить кабель, чем потом чинить технику или тушить пожар.
Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Её опасные проявления были известны ещё с глубокой древности. В язычестве молнию считали деятельностью наиболее могущественных богов: Зевса в древнегреческой мифологии, Тора — в скандинавской, Перуна — в славянской.
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