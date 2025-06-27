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Теряли речь — и снова заговорили: что помогло пациентам с афазией

1:59
Наука

Афазия — это не просто нарушение речи, это потеря связи с миром. После инсульта, травмы или опухоли многие люди сталкиваются с этим диагнозом: они больше не могут говорить, писать или даже понимать окружающих. Но новые исследования дают надежду.

Врач в белом халате со стетоскопом работает за компьютером
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач в белом халате со стетоскопом работает за компьютером

Почему одни восстанавливаются быстрее других

Специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ внимательно изучили десятки научных публикаций, чтобы найти ответ. Они объединили данные исследований со всего мира и сделали важный вывод: эффективность реабилитации напрямую зависит от нескольких факторов:

  • Постоянный контакт с лечащим врачом.
  • Разнообразные игровые задания в приложениях.
  • Наличие обратной связи в этих программах.
  • Длительный курс занятий.

Причём, по данным анализа, в 78% случаев пациенты достигали положительного результата, а в 44% случаев — даже превышали прогнозы разработчиков этих программ.

Цифровая помощь работает, но не вся

Цифровые приложения для восстановления речи уже доказали свою эффективность. Однако исследователи задались вопросом: какие именно функции делают эти приложения действительно полезными? Ответ оказался простым, но важным — чем больше геймификации, тем выше вовлечённость.

"Сейчас в большинстве программ мало игровых элементов — это просто электронные сборники упражнений. Мы хотим изменить это и сделать игру, которая действительно поможет восстановить речь", — поясняет Георгий Горшков, младший научный сотрудник Центра.

Что такое афазия

Это расстройство возникает после повреждений мозга — чаще всего в результате инсульта или травмы. Человек теряет способность говорить, понимать речь или писать. Сегодня учёные разрабатывают новые методы диагностики и восстановления, и кажется, делают большие шаги вперёд.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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