Данные вместо нефти: на что сделала ставку Россия на встрече БРИКС

Наука будущего строится на данных. Чем больше информации — тем ближе прорыв. И страны БРИКС, охватывающие более половины населения Земли, обладают уникальным потенциалом, чтобы воспользоваться этим преимуществом.

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На 13-й встрече министров науки, технологий и инноваций БРИКС в Бразилии российская делегация выступила с инициативой, способной изменить научный ландшафт объединения. Возглавлял делегацию замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

Что предлагает Россия

Российская сторона предложила создать совместные международные базы данных по приоритетным научным направлениям — медицине, генетике и материаловедению.

"Не секрет, что "топливом" для современной "большой науки" служат данные… Учитывая масштаб БРИКС, это естественное конкурентное преимущество. Его, безусловно, нужно использовать", — отметил Могилевский.

Почему это важно

Сейчас многие учёные из стран БРИКС вынуждены ориентироваться на западные наукометрические системы. Это не просто неудобство — это зависимость, ограничивающая научную самостоятельность и перспективы.

Первый шаг к своей наукометрии

Россия также предложила создать собственный перечень рецензируемых изданий, признанных во всех странах БРИКС. Это позволит оценивать научную продуктивность без оглядки на зарубежные стандарты.

"Настало время приступить к созданию общего списка рецензируемых изданий", — заявил Могилевский.

Когда ждать результатов

Работа над формированием перечня ведётся в рамках рабочей группы по социальным и гуманитарным наукам, созданной в 2024 году. Первые итоги планируют представить в ноябре на V Конгрессе молодых учёных в Сочи.

Что это меняет

Создание единой платформы данных и независимой системы научной оценки может стать поворотной точкой: это не только усилит научное влияние БРИКС, но и снизит зависимость от западной инфраструктуры.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητῶς - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

