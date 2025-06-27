Неожиданная функция в Google: ИИ начал вести диалог по-настоящему

Хотели бы вы задать вопрос поисковику… голосом? А потом продолжить разговор, как будто общаетесь с умным ассистентом? Google делает это реальностью.

Фото: Flickr by Anthony Quintano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Офис Google

Новый уровень общения с поиском

Компания внедряет голосовой режим в AI Mode — экспериментальную функцию поиска, позволяющую задавать сложные, многоступенчатые вопросы. Теперь к ней добавилась возможность вести разговор в формате "вопрос-ответ" голосом. Всё это стало возможно благодаря интеграции Search Live.

Достаточно открыть приложение Google, нажать на иконку "Live” и задать вопрос вслух. В ответ вы услышите голос ИИ, который не только ответит, но и поддержит продолжение разговора.

Простой пример из жизни

Допустим, вы собираетесь в поездку. Спросите:

"Как не помять льняное платье в чемодане?"

ИИ предложит советы. А если не помогло? Следующий вопрос:

"А что делать, если оно всё-таки помялось?"

И вы продолжите разговор — без пауз, без перезапуска поиска. Всё работает в фоне: даже при переключении на другие приложения диалог продолжается.

Умнее, быстрее, глубже

Новый режим построен на кастомной версии модели Gemini с расширенными голосовыми функциями. За счёт этого Google обещает точные, надёжные и разнообразные ответы — благодаря использованию метода "query fan-out", который подбирает ссылки с разных уголков интернета прямо во время диалога. Если хотите углубиться — кликайте на предложенные материалы прямо во время разговора.

Удобство на максимуме

Кроме голосовой поддержки:

Можно видеть расшифровку ответа

Задавать последующие вопросы текстом

Возвращаться к прошлым беседам через историю AI Mode

И это только начало. Уже скоро Google обещает добавить поддержку вопросов "на лету" — например, по картинке с камеры телефона. Функция была представлена на Google I/O и готовится к релизу.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

