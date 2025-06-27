Не фантастика: как человек сможет почувствовать виртуальный мир

Представьте: вы просто закрываете глаза — и оказываетесь в другом мире. Не нужно ни очков, ни шлемов. Именно такой "полный погружение" — Full Dive VR — сегодня перестаёт быть мечтой.
Компании уже тестируют технологии, позволяющие соединяться напрямую с мозгом, минуя органы чувств. Но готовы ли мы к последствиям?
Сердце грядущей революции — технологии BCI (brain-computer interface). Уже три пациента Neuralink живут с имплантами, позволяющими управлять компьютером силой мысли. И это только начало — в 2025 году компания планирует имплантировать ещё 30 таких устройств.
Но важнейшее не в управлении — а в обратной передаче сигналов: создание ощущений, которые мозг не отличит от настоящих.
Пока одни учёные увеличивают скорость передачи данных, другие создают новые органы чувств. Электронная конфета, способная симулировать любой вкус при помощи слабых токов и ароматных гелей, — лишь начало.
Команды по всему миру разрабатывают тактильные экзоскелеты вроде Holotron, которые могут обмануть даже нервные окончания.
Full Dive VR откроет двери в миры, где:
Удалённая работа, образование, развлечения — всё приобретёт новые формы. Вместо Zoom — полноценный офис в VR, где вы можете поднимать, разбирать и передавать трёхмерные объекты руками.
Технологии развиваются стремительно, но моральные и юридические вопросы остаются без ответа. Кто будет контролировать доступ к мозгу? Как защититься от манипуляций и вмешательства?
Исследование в Frontiers in Human Dynamics подчёркивает: перед нами — этический вызов, с которым человечество ещё не сталкивалось.
Компании вроде Paradromics, BlackRock Neurotech и Precision Neuroscience уже вкладывают миллиарды. Intel обещает дисплеи 16K к 2040 году, а AI-алгоритмы уже создают реалистичные миры "на лету", реагируя на мысли пользователя.
Технология идёт вперёд. Вопрос не в том, придёт ли полное виртуальное погружение, а в том — останемся ли мы при этом людьми?
Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.
Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.