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Не фантастика: как человек сможет почувствовать виртуальный мир

2:45
Наука

Представьте: вы просто закрываете глаза — и оказываетесь в другом мире. Не нужно ни очков, ни шлемов. Именно такой "полный погружение" — Full Dive VR — сегодня перестаёт быть мечтой.

Мысли человека
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мысли человека

Компании уже тестируют технологии, позволяющие соединяться напрямую с мозгом, минуя органы чувств. Но готовы ли мы к последствиям?

Интерфейс "мозг-компьютер": прямая связь

Сердце грядущей революции — технологии BCI (brain-computer interface). Уже три пациента Neuralink живут с имплантами, позволяющими управлять компьютером силой мысли. И это только начало — в 2025 году компания планирует имплантировать ещё 30 таких устройств.

Но важнейшее не в управлении — а в обратной передаче сигналов: создание ощущений, которые мозг не отличит от настоящих.

Искусственные чувства: когда вкус — это ток

Пока одни учёные увеличивают скорость передачи данных, другие создают новые органы чувств. Электронная конфета, способная симулировать любой вкус при помощи слабых токов и ароматных гелей, — лишь начало.

Команды по всему миру разрабатывают тактильные экзоскелеты вроде Holotron, которые могут обмануть даже нервные окончания.

Не просто игры: как изменится жизнь

Full Dive VR откроет двери в миры, где:

  • Парализованные пациенты снова "ходят" — пусть и в виртуальном теле.
  • Хирурги оперируют с другой стороны планеты, с ювелирной точностью.
  • Студенты изучают анатомию, "гуляя" внутри бьющегося сердца.

Удалённая работа, образование, развлечения — всё приобретёт новые формы. Вместо Zoom — полноценный офис в VR, где вы можете поднимать, разбирать и передавать трёхмерные объекты руками.

Готовы ли мы к этому

Технологии развиваются стремительно, но моральные и юридические вопросы остаются без ответа. Кто будет контролировать доступ к мозгу? Как защититься от манипуляций и вмешательства?

Исследование в Frontiers in Human Dynamics подчёркивает: перед нами — этический вызов, с которым человечество ещё не сталкивалось.

Всё идёт к этому — но что будет с нами

Компании вроде Paradromics, BlackRock Neurotech и Precision Neuroscience уже вкладывают миллиарды. Intel обещает дисплеи 16K к 2040 году, а AI-алгоритмы уже создают реалистичные миры "на лету", реагируя на мысли пользователя.

Технология идёт вперёд. Вопрос не в том, придёт ли полное виртуальное погружение, а в том — останемся ли мы при этом людьми?

Уточнения

Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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