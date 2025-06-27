Вкусовой взлом: мутация, изменившая рацион пернатых

Люди и млекопитающие, как правило, сторонятся кислых продуктов. Но некоторые птицы с радостью уплетают ягоды с кислотностью, сравнимой с лимонным соком. Как им это удаётся?
Учёные из Института зоологии в Куньмине и Института биологического интеллекта Макса Планка раскрыли тайну: всё дело в белке OTOP1 — рецепторе, который реагирует на кислоту.
У млекопитающих при высоком уровне кислотности он подаёт сигнал тревоги — мозг получает резкое предупреждение. У птиц же всё наоборот: с ростом кислотности рецептор… отключается. И никакой "кислой" тревоги — клюв продолжает работать.
Учёные изучили рацион птиц в Азии, Европе и Южной Америке. Оказалось, что многие певчие птицы, попугаи и голуби спокойно питаются фруктами с pH ниже 3 — таким же, как у уксуса.
Генетический анализ показал, что четыре аминокислотные замены (H239, L306, H314 и G378) изменили поведение OTOP1. После редактирования этих мутаций у лабораторных мышей чувствительность к кислоте резко снизилась. А вот у птиц, наоборот, при блокировке рецептора исчезала тяга к кислым продуктам.
Особенно интересен факт: мутация G378 появилась только у певчих птиц. Это совпадает с другим важным открытием — способностью ощущать сладкое, недоступной большинству других птиц.
Так возникла уникальная вкусовая комбинация — снижение чувствительности к кислоте и распознавание сладкого. Это дало певчим птицам преимущество: возможность питаться и нектаром, и кислыми плодами, осваивая новые экологические ниши.
Изменения в восприятии вкуса — не просто курьёз. Они влияют на поведение, распространение и даже эволюцию животных. Птицы, поедающие кислые фрукты, играют ключевую роль в распространении семян. Понимание этой взаимосвязи помогает предсказывать, как изменения климата или состава фруктов скажутся на всей пищевой цепочке.
Работа учёных открывает возможности изучения вкуса у других животных. Почему одни приматы любят цитрусовые, а другие — нет? Почему некоторые рыбы спокойно живут в кислой воде?
Модель с редактированными мышами также может помочь в изучении метаболизма, диет и даже разработке кормов для птиц в сельском хозяйстве.
Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
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