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Комары пережили динозавров — и переживут нас: как они превращаются в машину выживания

Исследование показало, что комары пьют кровь для утоления жажды
3:20
Наука

Каждый, кто хоть раз попадал под летний дождь после долгой засухи, замечал: словно из ниоткуда появляется рой комаров. Но как эти крошечные существа умудряются выжить без воды и так быстро восстановить популяцию?

жара
Фото: freepik.com by lifeforstock is licensed under Free More info
жара

Кровь вместо воды

Исследование, проведённое командой из Университета Цинциннати, дало неожиданный ответ. Оказалось, что засуха вовсе не уничтожает комаров — наоборот, она делает их ещё опаснее.

Комары — удивительно выносливые насекомые. Их основное оружие в борьбе за жизнь — способность утолять жажду кровью. Самки начинают кусать гораздо чаще, компенсируя нехватку влаги.

"К сожалению, мы обнаружили, что комары кусают людей чаще, чем предполагали", — рассказал ведущий автор исследования Кристофер Холмс.

Капканы климатических изменений

По словам Холмса, изменение климата лишь усугубляет ситуацию. Более мягкие зимы способствуют росту популяции комаров, а значит, и увеличению числа болезней, которые они разносят.

Комары, страдающие от засухи, временно откладывают размножение и сосредотачиваются на поиске жертв ради выживания. Этот механизм усиливает риск передачи опасных инфекций, включая вирус Зика, лихорадку денге и малярию.

Секреты генетики и супер-яиц

Учёные пошли дальше и исследовали генетически модифицированных комаров, лишённых способности распознавать углекислый газ — главный ориентир для поиска пищи. Без этой функции насекомые не могли найти жертву и погибали от обезвоживания.

Дополнительно аспирант из Калифорнийского университета Сувик Чакраборти раскрыл ещё одну поразительную особенность:

"Комар Aedes aegypti устойчив к высыханию. Его яйца способны сохраняться до года и мгновенно вылупляются после первого дождя", — отметил Сувик Чакраборти.

Некоторые виды комаров научились переживать и холода. Накопив запасы липидов из нектара, они спокойно дожидаются тёплых дней для размножения.

Наследие динозавров

Комары существуют на планете более 125 миллионов лет. Они пережили динозавров и освоили сложнейшие механизмы выживания. В природе они являются частью пищевой цепочки, служа кормом для рыб, птиц и летучих мышей.

Однако для людей их выживаемость — трагедия: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней, переносимых комарами, погибает более 700 тысяч человек.

По мнению биолога Бенуа, понимание механизмов их адаптации критически важно для разработки новых методов борьбы.

В поисках решений

Исследование подчёркивает: по мере изменения климата стратегия борьбы с комарами должна адаптироваться. Учёные работают над экологически безопасными репеллентами и методами генной инженерии, позволяющими сокращать популяцию переносчиков инфекций.

Кроме того, современные системы мониторинга уже способны предсказывать вспышки роста популяции комаров в зависимости от погодных условий, позволяя вовремя принимать меры.

Уточнения

Комары - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса. Характерны для этого семейства ротовые органы: верхняя и нижняя губа вытянуты и образуют футляр, в котором помещаются длинные тонкие иглы (2 пары челюстей); у самцов челюсти недоразвиты — они не кусаются.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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