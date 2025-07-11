Комары пережили динозавров — и переживут нас: как они превращаются в машину выживания

Каждый, кто хоть раз попадал под летний дождь после долгой засухи, замечал: словно из ниоткуда появляется рой комаров. Но как эти крошечные существа умудряются выжить без воды и так быстро восстановить популяцию?
Исследование, проведённое командой из Университета Цинциннати, дало неожиданный ответ. Оказалось, что засуха вовсе не уничтожает комаров — наоборот, она делает их ещё опаснее.
Комары — удивительно выносливые насекомые. Их основное оружие в борьбе за жизнь — способность утолять жажду кровью. Самки начинают кусать гораздо чаще, компенсируя нехватку влаги.
"К сожалению, мы обнаружили, что комары кусают людей чаще, чем предполагали", — рассказал ведущий автор исследования Кристофер Холмс.
По словам Холмса, изменение климата лишь усугубляет ситуацию. Более мягкие зимы способствуют росту популяции комаров, а значит, и увеличению числа болезней, которые они разносят.
Комары, страдающие от засухи, временно откладывают размножение и сосредотачиваются на поиске жертв ради выживания. Этот механизм усиливает риск передачи опасных инфекций, включая вирус Зика, лихорадку денге и малярию.
Учёные пошли дальше и исследовали генетически модифицированных комаров, лишённых способности распознавать углекислый газ — главный ориентир для поиска пищи. Без этой функции насекомые не могли найти жертву и погибали от обезвоживания.
Дополнительно аспирант из Калифорнийского университета Сувик Чакраборти раскрыл ещё одну поразительную особенность:
"Комар Aedes aegypti устойчив к высыханию. Его яйца способны сохраняться до года и мгновенно вылупляются после первого дождя", — отметил Сувик Чакраборти.
Некоторые виды комаров научились переживать и холода. Накопив запасы липидов из нектара, они спокойно дожидаются тёплых дней для размножения.
Комары существуют на планете более 125 миллионов лет. Они пережили динозавров и освоили сложнейшие механизмы выживания. В природе они являются частью пищевой цепочки, служа кормом для рыб, птиц и летучих мышей.
Однако для людей их выживаемость — трагедия: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней, переносимых комарами, погибает более 700 тысяч человек.
По мнению биолога Бенуа, понимание механизмов их адаптации критически важно для разработки новых методов борьбы.
Исследование подчёркивает: по мере изменения климата стратегия борьбы с комарами должна адаптироваться. Учёные работают над экологически безопасными репеллентами и методами генной инженерии, позволяющими сокращать популяцию переносчиков инфекций.
Кроме того, современные системы мониторинга уже способны предсказывать вспышки роста популяции комаров в зависимости от погодных условий, позволяя вовремя принимать меры.
Комары - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса. Характерны для этого семейства ротовые органы: верхняя и нижняя губа вытянуты и образуют футляр, в котором помещаются длинные тонкие иглы (2 пары челюстей); у самцов челюсти недоразвиты — они не кусаются.
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