Они громили всё в океане: найдены древние хищники размером с многоэтажку

Учёные из Германии подтвердили размеры ихтиозавров до 30 метров

4:46 Your browser does not support the audio element. Наука

До того, как акулы стали хозяевами морей, доисторические океаны бороздили гиганты, размеры которых способны затмить современных китов. Это были ихтиозавры — морские рептилии, которые правили морскими глубинами сотни миллионов лет назад.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Дно океана

Новое исследование проливает свет на их истинные размеры и природу. Учёные пришли к выводу: некоторые ихтиозавры могли достигать длины современных синих китов — до 30 метров. И это не гипотеза, а вывод, основанный на анализе древних костей, найденных в Европе.

Загадочные кости, которые долго не давали покоя

История началась ещё в XIX веке, когда в скалах Южной Англии, центральной Франции и других уголках Европы стали находить огромные фрагменты костей. Учёные спорили: кому они принадлежали?

Одни полагали, что это останки гигантских крокодилоподобных рептилий. Другие считали, что кости могли принадлежать длинношеим динозаврам или неизвестным ранее видам морских ящеров. Но разгадку удалось найти только недавно — благодаря новейшим технологиям.

Остеогистология: наука, которая раскрыла тайну

Команда учёных из Боннского университета провела анализ с помощью остеогистологии — науки, изучающей микроскопическое строение костной ткани.

Исследователи обнаружили, что структура коллагеновых волокон в этих костях уникальна. Ни у одного наземного животного такой схемы не встречается. А главное — кости из разных мест оказались поразительно похожи.

Это позволило предположить, что они принадлежат не разным видам, а одной и той же группе гигантских существ — ихтиозаврам.

Гиганты доисторических морей

По словам ведущего автора исследования, Марчелло Перилло, размеры этих морских рептилий могли достигать от 25 до 30 метров.

"Эта оценка пока предварительная. Мы сможем её уточнить, когда найдём более полные скелеты", — пояснил учёный Марчелло Перилло.

Это ставит ихтиозавров в один ряд с крупнейшими животными в истории планеты, включая современных синих китов.

Почему они были такими огромными

Необычная структура костей — переплетённые белковые волокна — придавала им прочность, сравнимую с современными углеродными композитами. Это позволяло ихтиозаврам выдерживать огромные нагрузки и стремительно набирать массу.

Их рацион, вероятно, состоял из крупных рыб, гигантских кальмаров и других морских рептилий. Эти существа, возможно, охотились, используя мощные удары тела — как современные косатки.

"Сила сжатия их челюстей была невероятной. Даже обычный укус сопровождался огромными сдвигающими нагрузками", — отметил Перилло.

Ихтиозавры: мастера морей

Ихтиозавры появились более 250 миллионов лет назад и правили океанами до 90 миллионов лет назад. Их внешность напоминала гибрид дельфина и акулы: streamlined тело, острые зубы, мощные плавники и вертикальный хвост.

Особенности их анатомии поражают:

Гигантские глаза, адаптированные к охоте в темноте или на больших глубинах.

Высокая скорость и маневренность.

Живорождение — самки рожали детёнышей прямо в воде, не выходя на сушу.

Эволюция, адаптация и исчезновение

С момента появления ихтиозавры быстро освоили различные экологические ниши. Были среди них как медлительные массивные охотники, так и стройные, стремительные хищники.

Однако около 90 миллионов лет назад эти повелители морей исчезли. Причины до сих пор не ясны. Вероятно, сыграла роль совокупность факторов — изменение климата, исчезновение привычной добычи и конкуренция с другими морскими обитателями.

Важно отметить, что ихтиозавры исчезли задолго до катастрофы, которая стёрла с лица Земли динозавров. Это подчёркивает, насколько сложными и нестабильными были экосистемы мезозоя.

Наследие морских гигантов

Ихтиозавры — это не просто любопытные существа из прошлого. Они являются ключом к пониманию эволюции морских животных, адаптации к жизни в воде и того, как менялись океаны на протяжении миллионов лет.

Каждая найденная кость напоминает, что наша планета полна тайн, а океаны когда-то были ареной битв существ, которые превосходят наше воображение.

Уточнения

Океа́н - крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями. Океан находится в непрерывном взаимодействии с атмосферой и земной корой.

