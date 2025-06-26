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Африка на грани катастрофы: как горячие потоки глубинной мантии изменят планету

2:54
Наука

Учёные обнаружили, что глубоко под Африкой бьётся "пульс" — восходящие горячие потоки в мантии, способные разорвать континент на части и создать новый океан.

Мантия Земли
Фото: ETH Zurich by Sebastian Noe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мантия Земли

В центре этих процессов находится регион Афар в Эфиопии, где встречаются три тектонических разлома: Эфиопский рифт, разлом Красного моря и Аденского залива. Здесь находится горячий мантийный плюм, который поднимается из глубины Земли с пульсирующей периодичностью — как биение сердца.

Этот уникальный плюм оказывает мощное влияние на окружающую тектоническую обстановку. Его движение зависит от свойств плит, расположенных над ним: в быстро расходящихся рифтах импульсы проходят регулярнее и сильнее, в медленно движущихся — затухают. Эти пульсации способствуют расколу континента, усилению вулканической активности и росту сейсмичности.

Международная команда исследователей собрала более 130 образцов вулканических пород, чтобы изучить строение и химию мантии под Африкой. Результаты анализа показали слоистую структуру плюма, с повторяющимися химическими характеристиками, что подтверждает его пульсирующую природу. Химическая слоистость фиксируется на всех трёх рифтовых направлениях, что указывает на его масштабность и влияние.

Эти данные указывают, что мантия под Афаром не однородна и не статична, а представляет собой динамичную структуру, тесно связанную с движением плит над ней. В местах, где плиты расходятся быстрее, плюм способен быстрее и эффективнее доставлять тепло и расплавленные материалы, провоцируя вулканы и землетрясения. Это открытие объясняет, почему именно здесь, в Восточной Африке, фиксируются активные геологические процессы, способные разделить материк.

Раскол Африки — не научная фантастика, а процесс, который уже начался. По мнению геологов, через миллионы лет на месте Восточной Африки может появиться новый океан, а сама территория разделится на отдельные плиты. Понимание механизмов пульсаций мантии и их взаимодействия с литосферой важно для прогнозирования не только будущего материков, но и рисков, связанных с вулканизмом и землетрясениями.

Впереди — новые этапы изучения. Учёные планируют детально исследовать скорость и объёмы мантийных потоков под плитами, используя сейсмическое зондирование, геохимический анализ и математическое моделирование. Эти усилия объединят специалистов в области геофизики, минералогии и тектоники, чтобы приблизиться к полному пониманию глубинных процессов, управляющих лицом нашей планеты.

Уточнения

Афа́р (афар. Qafar Rakaakayak) — один из 12-ти регионов (штатов) Эфиопии, основным населением которого является народ афар. Административный центр — город Семера.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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