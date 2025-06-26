Исторический прорыв в Москве: печать Ивана III раскрывает секреты царской власти

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Во время археологических работ в столичном Романовом переулке был обнаружен редкий артефакт, способный пролить свет на один из важнейших периодов российской истории.

Фото: commons.wikimedia by Voevoda, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Царь Иван III Великий, памятник

Речь идёт о свинцовой печати времён правления великого князя Ивана III, которая стала первой царёвой печатью, найденной на территории столицы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Печать найдена недалеко от церкви Иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе. За всё время масштабных раскопок археологи обнаружили более трех тысяч предметов, но именно эта печать стала самой ценной находкой.

Эта находка — не просто ценная реликвия, а настоящий исторический поворот. Печать датируется XVI веком, и считается последним известным образцом, изготовленным из свинца. Вскоре после этой эпохи печати начали делать из воска — материал, который считался более престижным и использовался для скрепления особенно важных государственных документов.

Артефакт был найден среди трёх тысяч других предметов, собранных в ходе многолетних раскопок в этом районе столицы. Место оказалось настоящим археологическим кладезем, позволяющим воссоздать образ жизни и административной культуры Москвы конца Средневековья.

На одной стороне уникальной печати изображён святой Георгий Победоносец — христианский воин и один из национальных символов России, который традиционно ассоциируется с защитой и мужеством. Его образ, часто появлявшийся на гербах и печатях, особенно популярен в эпоху укрепления централизованной власти Московского княжества.

Обратная сторона артефакта украшена надписью: "Печать князя Великого Ивана Васильевича". Это прямое указание на принадлежность печати к самому Ивану III, известному как государственный реформатор, подчинивший Новгород, положивший конец ордынскому владычеству и начавшему формировать основы централизованной Руси.

Археологи отмечают, что подобные свинцовые печати использовались для официального удостоверения важных политических и правовых документов. Они крепились к пергаментам и служили не только средством аутентификации, но и символом власти и легитимности правителя. Превращение таких предметов из свинцовых в восковые также говорит о смене эпох и развитии административной культуры.

Находка стала особенно ценной в контексте других открытий, сделанных в этой части города. Ранее недалеко от Кремля, во время раскопок древней дороги, был найден берестяной документ XIV-XV века, что также подтверждает высокий уровень письменной культуры и сложной системы управления в московской Руси того времени.

Таким образом, свинцовая печать князя Ивана III — это не просто металл и надпись, а свидетельство государственного становления России, её символов и политической эволюции.

Печать будет передана в Музейный фонд Российской Федерации.

Уточнения

Ива́н III Васи́льевич (в историографии также Ива́н Вели́кий; 22 января 1440 — 27 октября 1505) — великий князь владимирский и московский с 1462 по 1505 год, государь всея Руси, в некоторых документах титуловался царём, в ряде иноземных источников он именовался кайзером и императором.



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