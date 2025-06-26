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Древний фастфуд: что подавали римлянам в тавернах

2:00
Наука

Недавнее исследование предлагает новый взгляд на гастрономические привычки древних римлян, в частности, на их пристрастие к своего рода "фастфуду", и позволяет лучше понять повседневную жизнь в античный период.

Италия. РИМ. Колизей.
Фото: commons.wikimedia.org by Ноэль Пэймаль Леребур (Noël Paymal Lerebours), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Италия. РИМ. Колизей.

Статья Алехандро Валенсуэлы, опубликованная в научном журнале под названием "Потребление дроздов в раннеримском городе Поллентия на Майорке", раскрывает ранее неизвестные аспекты питания римлян, а именно их потребление дроздов, мелких певчих птиц.

Вопреки распространенному мнению о том, что дрозды были деликатесом, доступным лишь богатым, Валенсуэла обнаружил доказательства того, что эти птицы были частью рациона самых разных слоев населения.

Ключом к открытию стала выгребная яма первого века, найденная на Майорке (Испания). В этой яме, некогда связанной с "таверной", были обнаружены кости различных животных.

Валенсуэла, научный сотрудник Средиземноморского института перспективных исследований, пояснил, что его исследование опровергает устоявшееся представление о дрозде как об эксклюзивном деликатесе римской элиты. Он отметил, что археологические находки, особенно в местах скопления отходов, таких как выгребные ямы, позволяют заглянуть в повседневную жизнь, кулинарные привычки и экономические стратегии обычных людей в древнем мире.

Раскопки в Полленции также обнаружили останки свиней, овец, коз, рыбы и моллюсков, что свидетельствует о разнообразии римской диеты. Валенсуэла предполагает, что жарка в масле была распространенным способом приготовления мелкой птицы, особенно в городских условиях, где ценились скорость и простота. В тавернах, вероятно, подавали рагу, жареное или приготовленное на гриле мясо, бобовые и вино — блюда, удобные для тех, у кого не было собственной кухни, пишет nypost.

Уточнения

Настоящие дрозды́ или дрозды́ (лат. Turdus), — род воробьиных птиц из семейства дроздовых (Turdidae). Длина тела 20—25 см. По земле передвигаются прыжками, приседая при этом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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