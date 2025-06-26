Засыпайте правильно: поза сна связана с охотой и самозащитой

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Почему кошки чаще спят, повернувшись на левый бок? На этот вопрос ответила международная группа биологов, проанализировав 408 видеозаписей, запечатлевших спящих домашних питомцев. Вывод оказался не только интересным, но и глубоко связанным с эволюционной биологией и инстинктами выживания.

Фото: commons.wikimedia.org by dlz28, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыжий кот

Исследование, опубликованное в престижном научном журнале Current Biology, показало: в двух из трёх случаев кошки предпочитают спать именно на левом боку. Это не просто удобная поза — она несёт с собой адаптивное значение, сформированное в процессе эволюции.

Как объясняют учёные из Италии, Германии, Канады, Швейцарии и Турции, причина кроется в особенностях функционирования мозга. Дело в том, что левое зрительное поле обрабатывается правым полушарием мозга. Именно это полушарие отвечает за пространственное восприятие, мгновенную реакцию на угрозы и готовность к действию.

Когда кошка лежит на левом боку, она оставляет правую половину тела более активной и готовой к внезапной мобилизации. Это даёт ей преимущество в случае, если после пробуждения потребуется быстро среагировать на опасность или начать охоту. Иными словами, это не просто поза для сна, а стратегия выживания, отточенная тысячелетиями.

По словам исследователей, такие поведенческие привычки, как поза во сне, формируются не случайно, а закрепляются в процессе естественного отбора. Даже у домашних кошек, не сталкивающихся с реальными хищниками, сохраняются инстинкты диких предков, и поведение остаётся адаптивным.

Интересно, что подобные закономерности наблюдаются и у других млекопитающих. Например, многие травоядные животные также выбирают такие позы для сна, при которых одна сторона тела остаётся готовой к немедленному действию. Это подтверждает гипотезу о нейроповеденческом механизме, защищающем организм даже во время отдыха.

Исследование не только проливает свет на повседневное поведение кошек, но и открывает новые горизонты в изучении нейробиологии животных. Понимание того, как работают мозг и тело в состоянии сна, может помочь в дальнейших разработках в сфере ветеринарной медицины, а также в улучшении условий содержания домашних питомцев.

Так что в следующий раз, когда вы заметите своего пушистого друга, уютно устроившегося на левом боку, — знайте: он не просто отдыхает, а инстинктивно готовится к действию, охраняя себя даже во сне.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

