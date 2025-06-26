Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные вещества в продуктах из Болгарии: что скрывали проверки
Ижевское море под ударом: где в Удмуртии можно купаться без риска
Маска для лица за 15 минут: готовим из 4 простых ингредиентов и волшебным образом убираем морщины
Клубничная сенсация: новые сорта, которые вы не можете пропустить
Два ковра — в одной комнате? Да, и вот почему это работает на ура
Болгария обыгрывает Японию в Лиге Наций по волейболу
Возраст вашей кошки может шокировать — устаревшая формула обманывала всех
Как превратить утро из пытки в ресурс: 5 ошибок в еде, которые мешают проснуться живым
От шипения до заклинившего руля: как ГУР предупреждает о поломке автомобиля

Засыпайте правильно: поза сна связана с охотой и самозащитой

2:42
Наука

Почему кошки чаще спят, повернувшись на левый бок? На этот вопрос ответила международная группа биологов, проанализировав 408 видеозаписей, запечатлевших спящих домашних питомцев. Вывод оказался не только интересным, но и глубоко связанным с эволюционной биологией и инстинктами выживания.

Рыжий кот
Фото: commons.wikimedia.org by dlz28, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжий кот

Исследование, опубликованное в престижном научном журнале Current Biology, показало: в двух из трёх случаев кошки предпочитают спать именно на левом боку. Это не просто удобная поза — она несёт с собой адаптивное значение, сформированное в процессе эволюции.

Как объясняют учёные из Италии, Германии, Канады, Швейцарии и Турции, причина кроется в особенностях функционирования мозга. Дело в том, что левое зрительное поле обрабатывается правым полушарием мозга. Именно это полушарие отвечает за пространственное восприятие, мгновенную реакцию на угрозы и готовность к действию.

Когда кошка лежит на левом боку, она оставляет правую половину тела более активной и готовой к внезапной мобилизации. Это даёт ей преимущество в случае, если после пробуждения потребуется быстро среагировать на опасность или начать охоту. Иными словами, это не просто поза для сна, а стратегия выживания, отточенная тысячелетиями.

По словам исследователей, такие поведенческие привычки, как поза во сне, формируются не случайно, а закрепляются в процессе естественного отбора. Даже у домашних кошек, не сталкивающихся с реальными хищниками, сохраняются инстинкты диких предков, и поведение остаётся адаптивным.

Интересно, что подобные закономерности наблюдаются и у других млекопитающих. Например, многие травоядные животные также выбирают такие позы для сна, при которых одна сторона тела остаётся готовой к немедленному действию. Это подтверждает гипотезу о нейроповеденческом механизме, защищающем организм даже во время отдыха.

Исследование не только проливает свет на повседневное поведение кошек, но и открывает новые горизонты в изучении нейробиологии животных. Понимание того, как работают мозг и тело в состоянии сна, может помочь в дальнейших разработках в сфере ветеринарной медицины, а также в улучшении условий содержания домашних питомцев.

Так что в следующий раз, когда вы заметите своего пушистого друга, уютно устроившегося на левом боку, — знайте: он не просто отдыхает, а инстинктивно готовится к действию, охраняя себя даже во сне.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами
Наука и техника
Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами Аудио 
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Наука и техника
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Последние материалы
Засыпайте правильно: поза сна связана с охотой и самозащитой
Опасные вещества в продуктах из Болгарии: что скрывали проверки
Ижевское море под ударом: где в Удмуртии можно купаться без риска
Маска для лица за 15 минут: готовим из 4 простых ингредиентов и волшебным образом убираем морщины
Клубничная сенсация: новые сорта, которые вы не можете пропустить
Два ковра — в одной комнате? Да, и вот почему это работает на ура
Болгария обыгрывает Японию в Лиге Наций по волейболу
Возраст вашей кошки может шокировать — устаревшая формула обманывала всех
Как превратить утро из пытки в ресурс: 5 ошибок в еде, которые мешают проснуться живым
От шипения до заклинившего руля: как ГУР предупреждает о поломке автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.