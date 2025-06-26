Генетическая загадка решена: открытие, которое изменит медицину

3:01 Your browser does not support the audio element. Наука

После более чем тридцати лет научных поисков, исследователи сделали долгожданное открытие — идентифицирован ген, связанный с жизненно важным микроэлементом квеуозином.

Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Головной мозг

Этот элемент, хотя и встречается в организме в малых количествах, играет огромную роль в поддержании здоровья, включая функции мозга, реакции на стресс и даже защиту от онкологических заболеваний.

Главным героем открытия стал ген SLC35F2, который, как выяснилось, отвечает за транспортировку квеуозина в клетки человека. До недавнего времени механизм проникновения этого микроэлемента в ткани оставался тайной. Теперь, с открытием "ворот", позволяющих ему попадать внутрь, появляется шанс кардинально изменить подход к терапии многих заболеваний.

Квеуозин представляет собой уникальное химическое соединение, способное модифицировать транспортную РНК (тРНК) — ключевые молекулы, участвующие в процессе считывания и построения белков. Эти изменения критичны для точной и эффективной расшифровки генетической информации и создания правильных белков. Ошибки в этом процессе могут вести к серьёзным заболеваниям, включая онкологию и нейродегенеративные нарушения.

Исследователи подчёркивают, что квеуозин влияет на здоровье мозга, регулирует метаболизм и помогает организму справляться со стрессом. Его способность модулировать клеточные процессы делает его перспективной мишенью для разработки новых лекарственных средств, особенно в области онкологии и неврологии.

Открытие гена SLC35F2 стало возможным благодаря широкому международному сотрудничеству. В исследовании принимали участие учёные из США, Ирландии и Северной Ирландии. Координированные усилия позволили использовать генетические базы данных, передовые методы молекулярной биологии и биоинформатики, чтобы разгадать загадку, которая оставалась неразрешённой десятилетиями.

Проект получил поддержку от различных международных организаций здравоохранения, включая государственные и частные фонды. Это ещё раз подчеркивает глобальную значимость подобных исследований, имеющих потенциал изменить будущее медицины.

Научное сообщество уже заговорило о возможности создания препаратов, которые смогут усиливать или модулировать транспорт квеуозина в клетки, воздействуя на метаболические и защитные функции организма. А это — путь к созданию персонализированных терапий, особенно в лечении онкологических заболеваний, расстройств мозга и обменных нарушений.

Таким образом, открытие гена SLC35F2 — это не только ответ на многолетнюю биохимическую загадку, но и фундамент для будущих открытий в области клеточной медицины и генной терапии.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности. В таком качестве термин «ген» был введён в 1907 году датским ботаником, физиологом растений и генетиком Вильгельмом Йоханнсеном.

