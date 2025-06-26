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Социальные вклады: как 50 000 рублей могут изменить жизнь россиян

1:27
Наука

С 1 июля этого года в России вводятся социальные счета и вклады для получателей мер социальной поддержки.

Отделение банка
Фото: commons.wikimedia.org by Kinttwooarp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отделение банка

Для их оформления нужен доступ к "Госуслугам" и электронная подпись, как рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.

Социальные счета и вклады предназначены для граждан, указанных в правительственном перечне. На остаток на счете каждый месяц будут начисляться проценты по самой высокой ставке, действующей в банке для вкладов физлиц на срок от месяца до года.

Каждое физическое лицо сможет открыть один социальный счет и один социальный вклад, причем они могут быть в разных банках. Максимальная сумма вклада составит 50 000 рублей, срок — один год, с возможностью пролонгации. Оформить договоры можно только через "Госуслуги" и подписать их электронной подписью. Все операции будут проводиться только в рублях.

С 1 июля 2025 года такие вклады будут открывать только системно значимые банки, а с 1 января 2027 года — остальные кредитные организации. Однако часть клиентов, не имеющих доступа к "Госуслугам" и электронной подписи, не смогут сразу открыть социальные счета и вклады, пишет РИА Новости.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации — России, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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