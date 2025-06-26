Неожиданная родина верблюдов: их путь начался в Арктике

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Вопреки распространенному мнению, историческая родина верблюдов — не жаркие африканские пустыни, а суровая Арктика.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Верблюд смотрит в камеру

Около 3,5 миллионов лет назад на территории современной Канады, на острове Элсмир, обитали их гигантские предки.

Эти арктические верблюды, известные как альтикамелусы, превосходили современных особей примерно на 30%. Их вес мог достигать 1400 кг, а рост — почти 3 метров.

Именно в Арктике у этих животных сформировались первые "горбы", необходимые для выживания в условиях полярной ночи и низких температур. В отличие от своих пустынных потомков, жир у них был распределен не только в горбах, но и по всему телу.

Благодаря своей выносливости, верблюды способны преодолевать огромные расстояния. За сутки верблюд может пробежать до 160 км, что сопоставимо с расстоянием от Москвы до Калуги. При этом они могут развивать скорость до 65 км/ч.

Верблюд не просто адаптировался к жизни в пустыне, он превзошел ее. Он способен употреблять в пищу даже камни и при этом не потеть.

Приблизительно 2,5 миллиона лет назад эти мохнатые арктические животные мигрировали через Берингов перешеек в Азию, а затем и в Африку. Их шерсть стала менее густой, горбы сохранились, а выносливость возросла.

Организм верблюда научился регулировать температуру тела в диапазоне от 34 до 41 градуса, чтобы избежать излишней потери влаги. Жир сконцентрировался исключительно в горбах, обеспечивая охлаждение по бокам. Кроме того, произошла мутация гена горького вкуса, что позволило верблюдам питаться даже колючками, которые вызвали бы панику у лошади, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio «изменение») — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома. Термин предложен Хуго де Фризом в 1901 году.



