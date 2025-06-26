Космическая лаборатория: учёные нашли метанол в далёком звёздном диске

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые обнаружили метанол и его изотопы в газовом диске вокруг молодой звезды HD 100453, что помогает понять происхождение жизни на Земле.

Фото: NASA, ESA, CSA by Ralf Crawford (STScI), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ далекая звезда

Это первый случай нахождения изотопов метанола в диске такой звезды. Метанол важен как строительный блок для органических соединений, включая аминокислоты — основу жизни.

Звезда находится в 330 световых годах от нас, а данные получены с помощью телескопа ALMA в Чили. Соотношение метанола и других органических веществ похоже на состав комет в нашей Солнечной системе.

Исследование поддерживает идею, что кометы доставляли органические молекулы на Землю, способствуя появлению жизни ,согласно livescience.

Уточнения

Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила, CH 3 OH) — органическое вещество, простейший представитель гомологического ряда одноатомных спиртов, бесцветная жидкость с запахом этилового спирта. Опасный для человека яд, контаминант.



