Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто станет новым другом Собослая в Ливерпуле? Узнайте, кого ждут фанаты
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
За кулисами газового кризиса: что стоит за остановкой Левиафана и перезапуском месторождений
Пассажир в такси без ремня? Вот кто заплатит штраф
Бананы начнут выращивать в России: масштабный проект стоит 3 млрд
Забыли о червях: простой метод очистки черешни от крошечных нежелательных жильцов, который должен знать каждый
Это безумие: Барса может подписать контракт на замену Левандовски с этим футболистом
Новая пара туфель, старая боль: метод, который спасает ноги и нервы
Солнце не справится: Россия везет на Луну то, что перевернет все космические базы будущего

Космическая лаборатория: учёные нашли метанол в далёком звёздном диске

0:50
Наука

Ученые обнаружили метанол и его изотопы в газовом диске вокруг молодой звезды HD 100453, что помогает понять происхождение жизни на Земле.

далекая звезда
Фото: NASA, ESA, CSA by Ralf Crawford (STScI), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
далекая звезда

Это первый случай нахождения изотопов метанола в диске такой звезды. Метанол важен как строительный блок для органических соединений, включая аминокислоты — основу жизни.

Звезда находится в 330 световых годах от нас, а данные получены с помощью телескопа ALMA в Чили. Соотношение метанола и других органических веществ похоже на состав комет в нашей Солнечной системе.

Исследование поддерживает идею, что кометы доставляли органические молекулы на Землю, способствуя появлению жизни ,согласно livescience.

Уточнения

Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила, CH3OH) — органическое вещество, простейший представитель гомологического ряда одноатомных спиртов, бесцветная жидкость с запахом этилового спирта. Опасный для человека яд, контаминант.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Домашние животные
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит Аудио 
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Домашние животные
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
Тайная жизнь бытовой техники: какие приборы пожирают киловатты за вашей спиной
Коллекторы скупают долги рекордными темпами: что скрывается за их активностью
Почему ваши георгины не цветут: скрытые причины, которые вы не заметили
Вечные моторами зовут не просто так: как эти агрегаты проезжают полмиллиона без серьёзных вложений
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Лето близко, а пивной пресс сдаёт позиции: пять правил, которые сдуют живот быстрее бега
Удивительный дуэт арбуза и феты: почему это сочетание так полезно для вашего организма
Космическая лаборатория: учёные нашли метанол в далёком звёздном диске
Штат с 10 000 озёр оказался мечтой туриста: этот уголок США стал главным открытием сезона
Вред фруктов вечером: что на самом деле происходит с организмом после сладкого ужина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.