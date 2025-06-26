Космическая лаборатория: учёные нашли метанол в далёком звёздном диске

Ученые обнаружили метанол и его изотопы в газовом диске вокруг молодой звезды HD 100453, что помогает понять происхождение жизни на Земле.
Это первый случай нахождения изотопов метанола в диске такой звезды. Метанол важен как строительный блок для органических соединений, включая аминокислоты — основу жизни.
Звезда находится в 330 световых годах от нас, а данные получены с помощью телескопа ALMA в Чили. Соотношение метанола и других органических веществ похоже на состав комет в нашей Солнечной системе.
Исследование поддерживает идею, что кометы доставляли органические молекулы на Землю, способствуя появлению жизни ,согласно livescience.
Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила, CH3OH) — органическое вещество, простейший представитель гомологического ряда одноатомных спиртов, бесцветная жидкость с запахом этилового спирта. Опасный для человека яд, контаминант.
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