Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чехи обожают свинину и курицу, а этот вид мяса в разы полезнее — почему его игнорируют
Сделайте это, и ваш вентилятор превратится в кондиционер: хитрость, которая спасёт от летней жары
Социальные вклады: как 50 000 рублей могут изменить жизнь россиян
Казахи не говорят на родном языке: футболист национальной сборной пожаловался на казахских игроков
Секретный метод, с которым огурцы начнут плодоносить даже при плохой погоде
Расходники, непродаваемые игроки и рынок: какой будет новая полузащита Ювентуса
Неизвестная Сицилия: как Кальтаниссетта открывает новые стороны региона
Нужен ли автомат? Семь аргументов, почему механика остаётся выгодным выбором
Почему Месси был несчастен в Париже? Вот чем вызвано пренебрежение футболиста к ПСЖ и Франции

Город в огне: как климатические изменения превратили Кувейт-Сити в непригодный для жизни

0:58
Наука

Кувейт-Сити, когда-то известный как "Марсель Персидского залива", теперь страдает от экстремальной жары.

жара
Фото: freepik.com by lifeforstock is licensed under Free More info
жара

Город стал наглядным примером последствий изменения климата: птицы падают замертво, а рыба гибнет в воде.

Раньше здесь была развитая рыбная промышленность и популярные пляжи, но сейчас жара достигает опасных 54°C — одна из самых высоких температур в мире.

Климатологи предупреждают, что к концу века температура может вырасти ещё на 5,5°C, а в 2023 году уже 19 раз поднималась выше 50°C.

Город из-за бетона и асфальта превращается в невыносимую жару, а снижение осадков усиливает пылевые бури.

Животные страдают, а высокая температура — почти на 13 градусов выше температуры тела человека — грозит серьезными болезнями и даже смертельным исходом, пишет mirror.

Уточнения

Бето́н (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального (чаще всего это портландцемент) или органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи
Красота и стиль
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи Аудио 
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Домашние животные
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
Чехи обожают свинину и курицу, а этот вид мяса в разы полезнее — почему его игнорируют
Сделайте это, и ваш вентилятор превратится в кондиционер: хитрость, которая спасёт от летней жары
Социальные вклады: как 50 000 рублей могут изменить жизнь россиян
Казахи не говорят на родном языке: футболист национальной сборной пожаловался на казахских игроков
Секретный метод, с которым огурцы начнут плодоносить даже при плохой погоде
Расходники, непродаваемые игроки и рынок: какой будет новая полузащита Ювентуса
Неизвестная Сицилия: как Кальтаниссетта открывает новые стороны региона
Город в огне: как климатические изменения превратили Кувейт-Сити в непригодный для жизни
Нужен ли автомат? Семь аргументов, почему механика остаётся выгодным выбором
Почему Месси был несчастен в Париже? Вот чем вызвано пренебрежение футболиста к ПСЖ и Франции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.