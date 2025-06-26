Город в огне: как климатические изменения превратили Кувейт-Сити в непригодный для жизни

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Кувейт-Сити, когда-то известный как "Марсель Персидского залива", теперь страдает от экстремальной жары.

Фото: freepik.com by lifeforstock is licensed under Free More info жара

Город стал наглядным примером последствий изменения климата: птицы падают замертво, а рыба гибнет в воде.

Раньше здесь была развитая рыбная промышленность и популярные пляжи, но сейчас жара достигает опасных 54°C — одна из самых высоких температур в мире.

Климатологи предупреждают, что к концу века температура может вырасти ещё на 5,5°C, а в 2023 году уже 19 раз поднималась выше 50°C.

Город из-за бетона и асфальта превращается в невыносимую жару, а снижение осадков усиливает пылевые бури.

Животные страдают, а высокая температура — почти на 13 градусов выше температуры тела человека — грозит серьезными болезнями и даже смертельным исходом, пишет mirror.

Уточнения

Бето́н (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального (чаще всего это портландцемент) или органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.

