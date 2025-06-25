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Крит теряет туристов: скидки до 30% не спасают ситуацию

Наука

Многие отели на Крите в преддверии высокого туристического сезона — июля и августа — пересматривают свои цены и предлагают скидки, чтобы привлечь посетителей и заполнить свободные номера.

Тёмные очки на песке
Фото: unsplash.com by Ethan Robertson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёмные очки на песке

Первоначальный оптимизм по поводу успешного сезона снизился из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и усиления конкуренции со стороны краткосрочной аренды жилья.

По словам представителей туристического сектора, пока отмен бронирований практически нет, за исключением израильского рынка, но новые бронирования поступают очень медленно. Многие отели рассчитывали на массовые бронирования в последний момент, однако сейчас вынуждены вводить существенные скидки — от 25 до 30% — чтобы повысить уровень заполняемости. В настоящее время он составляет примерно 70%.

Кроме того, Крит считается достаточно дорогим направлением для отдыха, поэтому даже со скидками многие туристические пакеты остаются недоступными для греческих семей. Туристические операторы выражают обеспокоенность, что если поток отдыхающих не увеличится в июле и августе, это негативно скажется на доходах региона.

Отмечается, что снижение бронирований связано не с массовыми отменами, а с общим уменьшением потока туристов из Европы и полной приостановкой туристического потока из Израиля. В условиях обострения геополитической ситуации и растущей конкуренции рынок вынужден адаптироваться — повышать привлекательность предложений за счёт скидок и специальных акций.

Таким образом, многие отели пытаются сохранить бизнес, предлагая выгодные условия и пытаясь привлечь клиентов в самый ответственный период сезона, но неопределённость и внешние факторы продолжают оказывать давление на туристический сектор Крита, согласно ekriti.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от континентальной Европы, в 175 км от Азии и в 300 км от Африки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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