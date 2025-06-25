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Россия делает ставку на свой мессенджер: в чём его уникальность

Наука

В России планируется запуск нового национального мессенджера.

Госуслуги дом
Фото: "Управляющая компания Гагаринского района - 1" by Госуслуги, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Госуслуги дом

Президент Владимир Путин утвердил закон, регулирующий его создание. По информации ixbt. com, ссылающегося на инсайдерские источники, разрабатываемая платформа станет цифровым пространством для обмена информацией, пишет "Царьград".

Этот сервис объединит возможности обмена сообщениями и государственные онлайн-сервисы. Утверждается, что российский национальный мессенджер будет отличаться уникальным набором функций, в частности, тесной интеграцией с платформой "Госуслуги" и Единой системой идентификации.

Планируется, что национальный мессенджер будет включать в себя чат-ботов и небольшие приложения, позволяющие пользователям подтверждать свою личность и получать доступ к важным документам, таким как паспорт, студенческий билет или водительское удостоверение. По предварительным оценкам, полноценный запуск мессенджера ожидается к концу 2025 года, хотя презентация может состояться уже этим летом.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации — России, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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