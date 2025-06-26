Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нервы на пределе! 3 лучших позы из йоги для снятия стресса
Роскошь на грани взрыва: что скрывает новый курорт на средиземноморском острове
Lada с панорамной крышей и беспроводной зарядкой — не фантастика
Как лимон и парочка секретных ингредиентов превращают лосося в кулинарный шедевр — простые советы
Этот красивый сосед роз прогоняет вредителей быстрее любого средства
Иностранцам дали больше свободы: как теперь можно платить за газ
Оно скрывалась 780 000 лет подо льдом: новое существо нашли прямо у берегов Антарктиды
Обычные привычки, которые ежедневно разрушают ваши волосы — и вы даже не замечаете
Не Капри и не Амальфи: пляжный рай, о котором знают не все

Роботы ловят грабителей: нейросеть смогла вычислять воров в супермаркетах

0:45
Наука

Парижскому стартапу Veesion удалось создать нейросеть, которая будет ловить грабителей в магазинах. Система распознает жесты покупателей, которые могут предсказать потенциальную кражу.

Гипермаркет
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гипермаркет

Она в дальнейшем станет более современной и функциональной заменой существующих систем видеонаблюдения в магазинах. Ей не нужна биометрия и персональные данные.

Ей можно управлять через мобильное приложение, которое отправляет оповещения персоналу в реальном времени. Сейчас ей уже пользуются 5 тысяч магазинов в Европе, Канаде и США.

Эта система показывает отличные результаты — в одном из супермаркетов число пропавших товаров снизилось в два раза.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Домашние животные
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать Аудио 
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Домашние животные
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
Lada с панорамной крышей и беспроводной зарядкой — не фантастика
Как лимон и парочка секретных ингредиентов превращают лосося в кулинарный шедевр — простые советы
Этот красивый сосед роз прогоняет вредителей быстрее любого средства
Иностранцам дали больше свободы: как теперь можно платить за газ
Оно скрывалась 780 000 лет подо льдом: новое существо нашли прямо у берегов Антарктиды
Обычные привычки, которые ежедневно разрушают ваши волосы — и вы даже не замечаете
Не Капри и не Амальфи: пляжный рай, о котором знают не все
Плюсы и минусы аппаратного ухода за лицом: почему одни в восторге, а другие жалеют
Всё ещё стираете на одном режиме? Эта привычка портит одежду быстрее, чем вы думаете
Супер-растяжка перед сном: эти 3 простых упражнения можно делать даже в постели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.