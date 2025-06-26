Роботы ловят грабителей: нейросеть смогла вычислять воров в супермаркетах

Парижскому стартапу Veesion удалось создать нейросеть, которая будет ловить грабителей в магазинах. Система распознает жесты покупателей, которые могут предсказать потенциальную кражу.
Она в дальнейшем станет более современной и функциональной заменой существующих систем видеонаблюдения в магазинах. Ей не нужна биометрия и персональные данные.
Ей можно управлять через мобильное приложение, которое отправляет оповещения персоналу в реальном времени. Сейчас ей уже пользуются 5 тысяч магазинов в Европе, Канаде и США.
Эта система показывает отличные результаты — в одном из супермаркетов число пропавших товаров снизилось в два раза.
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.
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