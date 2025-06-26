Лунная пыль не так вредна, как смог мегаполисов на Земле: что говорят учёные

0:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Лунная пыль оказалась не такой вредной, как смог мегаполисов, считают учёные.

Фото: commons.wikimedia.org by ArtemSukhanov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Луна в телескоп

Эксперименты с точными имитаторами лунной пыли показали, что она вызывает лишь временное раздражение дыхательных путей и не приводит к хроническим заболеваниям.

Кроме того, лунная пыль не провоцирует серьезных воспалительных реакций. Возможен кашель, раздражение глаз и чихание. Однако долгосрочные последствия минимальны.

Уточнения

Колониза́ция Луны́ — гипотетическое заселение Луны человеком.

