Лунная пыль не так вредна, как смог мегаполисов на Земле: что говорят учёные

Лунная пыль оказалась не такой вредной, как смог мегаполисов, считают учёные.
Эксперименты с точными имитаторами лунной пыли показали, что она вызывает лишь временное раздражение дыхательных путей и не приводит к хроническим заболеваниям.
Кроме того, лунная пыль не провоцирует серьезных воспалительных реакций. Возможен кашель, раздражение глаз и чихание. Однако долгосрочные последствия минимальны.
Колониза́ция Луны́ — гипотетическое заселение Луны человеком.
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