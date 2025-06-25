Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кожа, как после салонного ухода, и плюс энергия — благодаря этим пяти продуктам
Язык роботов ворвался в жизнь: вот как нейросети влияют на человеческое общение
Пассажиры, после того как телефонная трубка была поставлена на стол, могли насладиться роскошным концертом… — писала газета Гудок 26 июня 1921 года
12 000 евро за комнату и очередь на годы вперёд: почему швейцарцы мечтают попасть в Lena Haus
Москвичам будет жарко: температура в городе начнет приближаться к 25 градусам в начале июля
Удивите гостей! Как добавить необычные ингредиенты в привычные драники
На грани бедности: казанский футбольный клуб продаёт форму, чтобы сыграть следующий матч
Кот закапывает еду, а собака ест траву: объяснения, которые удивят
Китаец обиделся на электромобиль: авто принял его разрез глаз за сон за рулём

Оно есть повсюду: это существо самое живучее на планете

0:56
Наука

Тихоходка является самым живучим микроскопическим организмом на планете. Она обитает почти везде.

Неглерия Фоулера
Фото: Centers for Disease Control and Prevention by USCDC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Неглерия Фоулера

Жизнеспособных тихоходок можно встретить в горах на 6-километровой высоте и на дне морском, глубиной в 4 км. Также их находят в сероводородных источниках и подо льдом. Она такая жизнеспособная из-за системы анабиоза: если наступают неблагоприятные условия, их метаболизм замедляется в 10 тысяч раз.

В этом состоянии они могут находиться десятки лет, а потом они просыпаться, когда условия налаживаются.

Что умеют эти существа?

Выживают 30 лет при температуре -20°C

20 месяцев могут быть в жидком кислороде при -193 °C

Жить при +100 °С — в течение часа

Показывают выживаемость при давлении в 6000 атмосфер.

Уточнения

Тихохо́дки (лат. Tardigrada) — тип микроскопических беспозвоночных, близкий к членистоногим.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом
Домашние животные
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом Аудио 
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи
Красота и стиль
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи Аудио 
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Новости спорта
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
12 000 евро за комнату и очередь на годы вперёд: почему швейцарцы мечтают попасть в Lena Haus
Москвичам будет жарко: температура в городе начнет приближаться к 25 градусам в начале июля
Оно есть повсюду: это существо самое живучее на планете
Кот закапывает еду, а собака ест траву: объяснения, которые удивят
Китаец обиделся на электромобиль: авто принял его разрез глаз за сон за рулём
Многие водители теряют деньги на заправке из-за одной забытой процедуры
Сон на животе — билет в клуб ранних морщин: как спастись
Речь не об автобусе: Михаил Ефремов сдержал слово и нашёл интересную альтернативу автомобилю
Не дайте яблокам упасть: гениальный способ с кирпичами, который работает
Apple против RuStore: что грозит производителям за несоблюдение нового закона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.