Оно есть повсюду: это существо самое живучее на планете

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Тихоходка является самым живучим микроскопическим организмом на планете. Она обитает почти везде.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention by USCDC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Неглерия Фоулера

Жизнеспособных тихоходок можно встретить в горах на 6-километровой высоте и на дне морском, глубиной в 4 км. Также их находят в сероводородных источниках и подо льдом. Она такая жизнеспособная из-за системы анабиоза: если наступают неблагоприятные условия, их метаболизм замедляется в 10 тысяч раз.

В этом состоянии они могут находиться десятки лет, а потом они просыпаться, когда условия налаживаются.

Что умеют эти существа?

Выживают 30 лет при температуре -20°C

20 месяцев могут быть в жидком кислороде при -193 °C

Жить при +100 °С — в течение часа

Показывают выживаемость при давлении в 6000 атмосфер.

Уточнения

Тихохо́дки (лат. Tardigrada) — тип микроскопических беспозвоночных, близкий к членистоногим.

