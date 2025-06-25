Оно есть повсюду: это существо самое живучее на планете

Тихоходка является самым живучим микроскопическим организмом на планете. Она обитает почти везде.
Жизнеспособных тихоходок можно встретить в горах на 6-километровой высоте и на дне морском, глубиной в 4 км. Также их находят в сероводородных источниках и подо льдом. Она такая жизнеспособная из-за системы анабиоза: если наступают неблагоприятные условия, их метаболизм замедляется в 10 тысяч раз.
В этом состоянии они могут находиться десятки лет, а потом они просыпаться, когда условия налаживаются.
Что умеют эти существа?
Выживают 30 лет при температуре -20°C
20 месяцев могут быть в жидком кислороде при -193 °C
Жить при +100 °С — в течение часа
Показывают выживаемость при давлении в 6000 атмосфер.
Тихохо́дки (лат. Tardigrada) — тип микроскопических беспозвоночных, близкий к членистоногим.
Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.