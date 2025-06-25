Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кожа, как после салонного ухода, и плюс энергия — благодаря этим пяти продуктам
Пассажиры, после того как телефонная трубка была поставлена на стол, могли насладиться роскошным концертом… — писала газета Гудок 26 июня 1921 года
12 000 евро за комнату и очередь на годы вперёд: почему швейцарцы мечтают попасть в Lena Haus
Москвичам будет жарко: температура в городе начнет приближаться к 25 градусам в начале июля
Удивите гостей! Как добавить необычные ингредиенты в привычные драники
На грани бедности: казанский футбольный клуб продаёт форму, чтобы сыграть следующий матч
Оно есть повсюду: это существо самое живучее на планете
Кот закапывает еду, а собака ест траву: объяснения, которые удивят
Китаец обиделся на электромобиль: авто принял его разрез глаз за сон за рулём

Язык роботов ворвался в жизнь: вот как нейросети влияют на человеческое общение

0:36
Наука

Ученые паникуют: общение с нейросетями заметно повлияло на речь людей в реальной жизни.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Исследователи поняли это после того как проанализировали почти 280 000 видео. Слова, которые часто употребляют языковые модели, встречаются в разговоре на 50 процентов чаще.

Люди стали в реальной жизни разговаривать менее эмоционально и структурировано.

Опасность такой речи кроется больше в том, что человек рискует утратить способность самостоятельно и правильно формулировать свои мысли, уверены учёные.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Кошка из Техаса прожила 38 лет: как необычный рацион превратил кошку в долгожителя
Домашние животные
Кошка из Техаса прожила 38 лет: как необычный рацион превратил кошку в долгожителя Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
12 000 евро за комнату и очередь на годы вперёд: почему швейцарцы мечтают попасть в Lena Haus
Москвичам будет жарко: температура в городе начнет приближаться к 25 градусам в начале июля
Оно есть повсюду: это существо самое живучее на планете
Кот закапывает еду, а собака ест траву: объяснения, которые удивят
Китаец обиделся на электромобиль: авто принял его разрез глаз за сон за рулём
Многие водители теряют деньги на заправке из-за одной забытой процедуры
Сон на животе — билет в клуб ранних морщин: как спастись
Речь не об автобусе: Михаил Ефремов сдержал слово и нашёл интересную альтернативу автомобилю
Не дайте яблокам упасть: гениальный способ с кирпичами, который работает
Apple против RuStore: что грозит производителям за несоблюдение нового закона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.