Язык роботов ворвался в жизнь: вот как нейросети влияют на человеческое общение

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Ученые паникуют: общение с нейросетями заметно повлияло на речь людей в реальной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Исследователи поняли это после того как проанализировали почти 280 000 видео. Слова, которые часто употребляют языковые модели, встречаются в разговоре на 50 процентов чаще.

Люди стали в реальной жизни разговаривать менее эмоционально и структурировано.

Опасность такой речи кроется больше в том, что человек рискует утратить способность самостоятельно и правильно формулировать свои мысли, уверены учёные.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

