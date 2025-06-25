Язык роботов ворвался в жизнь: вот как нейросети влияют на человеческое общение

Ученые паникуют: общение с нейросетями заметно повлияло на речь людей в реальной жизни.
Исследователи поняли это после того как проанализировали почти 280 000 видео. Слова, которые часто употребляют языковые модели, встречаются в разговоре на 50 процентов чаще.
Люди стали в реальной жизни разговаривать менее эмоционально и структурировано.
Опасность такой речи кроется больше в том, что человек рискует утратить способность самостоятельно и правильно формулировать свои мысли, уверены учёные.
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.
Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.