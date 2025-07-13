Самый опасный убийца планеты прячется не в джунглях — он уже живёт рядом с вами

Почему комары и паразиты опаснее акул и львов — данные экспертов

4:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда речь заходит об опасных животных, воображение рисует акул, львов, тигров или ядовитых змей. Мы ожидаем встретить угрозу в облике хищника с клыками, когтями и смертельным укусом. Но реальность куда прозаичнее и страшнее: самые смертоносные существа выглядят совсем не так, как мы привыкли думать.

Фото: unsplash.com by Phoebe Strafford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лес

Их не встретишь в документалках про охоту в саванне. Они не рычат и не бросаются на добычу. Более того — некоторые из них живут рядом с нами, а других мы даже не воспринимаем как опасность.

Комар — главный убийца планеты

Этот крохотный и, казалось бы, безобидный насекомый ежегодно становится причиной смерти более 700 тысяч человек. Причём виной тому не сам укус, а инфекции, которые переносят комары.

Через их слюну передаются малярия, лихорадка денге, желтая лихорадка, вирус Зика и чикунгунья. Особенно уязвимыми остаются страны Африки и Азии, где доступ к медицинской помощи ограничен.

И да — кровь пьёт исключительно самка комара. Именно она ответственна за распространение смертельных болезней.

"Распространение тигрового комара в Европе и других регионах лишь усугубляет ситуацию и делает эту угрозу глобальной", — предупреждают специалисты.

Человек — враг самому себе

На втором месте по количеству смертей — сам человек. Каждый год от рук других людей погибает около 500 тысяч человек.

Это число включает войны, убийства, насилие. В отличие от животных, которые нападают ради защиты или добычи пищи, человек зачастую убивает из злости, зависти, амбиций или корысти.

"Homo sapiens давно доказал, что способен быть опаснее любого хищника", — отмечают антропологи.

Паразит шистосома — невидимая смерть

Мало кто слышал о паразитическом черве шистосоме, а между тем он ежегодно уносит жизни около 280 тысяч человек. Этот плоский червь живёт в теле пресноводных улиток, а заражение происходит через контакт с заражённой водой.

Шистосома вызывает заболевание под названием бильгарциоз. Паразит проникает в организм через кожу, а затем разрушает внутренние органы, вызывая серьёзные осложнения и смерть.

"Это одна из самых недооценённых угроз для человечества", — подчеркивают инфекционисты.

Змеи — меньше, чем думаете, но всё ещё опасны

Хотя змеи традиционно считаются символом опасности, в рейтинге смертельных угроз они находятся далеко не на первых позициях. Тем не менее, укусы ядовитых змей становятся причиной смерти примерно 100 тысяч человек в год.

Особенно высокая смертность в сельских районах Индии, Африки и Юго-Восточной Азии, где отсутствует доступ к противоядиям и экстренной помощи.

Важно отметить, что змеи кусают не ради нападения, а защищаясь или случайно, когда человек наступает на них.

Собаки — неожиданная угроза

Кажется невероятным, но собаки ответственны за около 30 тысяч смертей в год. Правда, в большинстве случаев речь идёт не о нападениях, а о передаче вируса бешенства.

Без надлежащей вакцинации укус заражённого животного почти всегда приводит к летальному исходу, если вовремя не оказана медицинская помощь.

"Бешенство остаётся одной из самых страшных болезней, передаваемых от животных к человеку, особенно в бедных странах", — напоминают врачи.

Львы, акулы и медведи — вовсе не главные враги

Для сравнения: нападения акул ежегодно уносят в среднем 10-15 жизней по всему миру, львы и тигры — около десяти, крокодилы — до 1000, а гиппопотамы и слоны — несколько сотен.

Гиганты дикой природы, пугающие в кино, на самом деле стоят далеко позади по уровню смертельной угрозы.

Самые опасные для человека животные — это не те, кто охотится за добычей. Это те, кто невидимо живёт рядом с нами: крохотные насекомые, паразиты, иногда даже наши любимые питомцы. Или… мы сами.

Уточнения

Джу́нгли - древесно-кустарниковые заросли в сочетании с высокими грубостебельными злаками. Под этим словом также понимаются непроходимые густые тропические или субтропические леса и кустарники, перевитые деревянистыми лианами, но в научных кругах такое понимание считается некорректным.

