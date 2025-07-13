Океан стал опаснее: что происходит на дне Атлантики после открытия радиоактивного объекта

Более 200 тысяч бочек с радиоотходами проверят в Атлантическом океане

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Глубоко под водой, на дне Атлантического океана, скрывается один из самых тревожных следов прошлого. С 1946 по 1990 год несколько европейских стран намеренно сбрасывали радиоактивные отходы в океан. Более 200 тысяч бочек были погружены на глубины свыше 4000 метров, в 600 километрах от побережья французского города Нант. Сегодня международная группа учёных начинает амбициозную миссию, чтобы выяснить, насколько опасным оказалось это наследие для океана и всей планеты.

Фото: flickr.com/ Massive containers hold spent nuclear fuel by Nuclear Regulatory Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Радиоактивные отходы

Как радиоактивные отходы оказались на дне океана

В течение десятилетий морское дно воспринималось как "удобное" место для избавления от опасных материалов. Тогдашние власти считали, что огромные объёмы воды и большая глубина надёжно изолируют радиоактивные отходы от биосферы.

Контейнеры запечатывали битумом или бетоном и сбрасывали в зону абиссальных равнин северо-восточной Атлантики. Под слоем воды толщиной более 4 километров эти бочки десятилетиями оставались без наблюдения.

Однако сегодня, с развитием науки и пониманием экосистемных процессов, возникает закономерный вопрос: действительно ли океан смог справиться с этим ядерным грузом, или опасность всё ещё реальна?

Миссия NODSSUM: начало масштабного расследования

Летом этого года стартует международная экспедиция под названием NODSSUM, организованная Национальным центром научных исследований Франции (CNRS) совместно с Ifremer, Французским управлением по ядерной безопасности и радиационной защите (ASNR) и другими международными институтами.

С 15 июня автономный подводный аппарат UlyX, способный погружаться на глубину более 4000 метров, вместе с гидролокатором высокого разрешения займётся сканированием участка морского дна площадью 6000 квадратных километров.

Цели экспедиции

Главная задача — составить точную карту расположения захороненных бочек и оценить их физическое состояние спустя более полувека.

Кроме того, учёные проведут комплексный экологический мониторинг, включая забор:

воды,

донных отложений,

образцов морских организмов.

Эти данные позволят понять, просачиваются ли радионуклиды из разрушенных контейнеров в окружающую среду и как они влияют на экосистему глубоководных районов.

"Эта экспедиция — важнейший шаг для понимания того, какой реальный риск представляют захоронения радиоактивных отходов в океане. Нам предстоит выяснить, как эти вещества влияют на морские организмы и циркуляцию веществ в глубинных экосистемах", — поясняют представители CNRS.

Радиоактивная угроза: есть ли риск для людей

Глубоководные районы — далеко от берегов и основных промысловых зон. Однако океан — это единая система, и любые изменения в его химическом составе могут влиять на глобальные цепочки переноса веществ.

Исследователи признают, что пока нет достоверных данных о том, насколько далеко радионуклиды могли распространиться от места захоронения. В случае нарушения герметичности бочек радиоактивные элементы теоретически могут мигрировать вместе с придонными течениями, оседать в организмах, включая рыбу и другие виды, поднимающиеся ближе к поверхности.

Именно поэтому миссия сопровождается строгими мерами радиационной безопасности. Все образцы с момента подъёма из глубины будут находиться под постоянным контролем.

Что будет дальше

Первая экспедиция — это только начало масштабной программы. Следующий этап будет сосредоточен непосредственно на состоянии самих бочек. Для этого планируется использовать:

пилотируемые подводные аппараты,

дистанционно управляемых роботов с манипуляторами.

Они смогут вплотную подойти к контейнерам, оценить степень их разрушения и взять образцы со стенок, швов и окружающих отложений.

Глобальный проект

Миссия NODSSUM является частью международного проекта PRIME RADIOCEAN, который направлен на изучение последствий морских захоронений радиоактивных отходов и разработку новых стандартов обращения с ними.

"Это важный вклад в построение более ответственной и устойчивой политики управления ядерными отходами, которая учитывает не только интересы государств, но и здоровье всей планеты", — подчёркивают участники проекта.

Хотя захоронения отходов происходили десятилетия назад, последствия таких решений могут оказывать влияние столетиями. Глубоководные экосистемы чрезвычайно медленно восстанавливаются, а их загрязнение трудно обратить вспять.

Океан долгое время воспринимался как безграничная свалка, но современные исследования показывают, что последствия подобных практик необратимы для биосферы.

Сегодня миссия NODSSUM — это не только попытка разобраться с радиоактивным наследием прошлого, но и важный сигнал: человечество больше не может позволить себе игнорировать невидимые угрозы, скрытые в толще океанов.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н - второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

