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То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах

Исследование показало, что Венера остаётся геологически активной
3:42
Наука

Венеру долго считали геологически мёртвой — обугленной пустыней под слоем сернистых облаков. Однако новые данные с орбитального аппарата NASA "Магеллан" кардинально меняют это представление: планета не просто жива, но активно меняет своё лицо.

Поверхность Венеры
Фото: photojournal.jpl.nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поверхность Венеры

Гигантская печь с живым сердцем

Поверхность Венеры разогрета до 475°C — достаточно, чтобы плавился свинец. Атмосфера из углекислого газа и серной кислоты создала адский парниковый эффект. Давление на поверхности в 90 раз выше земного, а сутки длиннее года — 117 земных дней против 225.

Тем не менее под этим пеклом скрывается динамичный мир.

Поверхность Венеры в движении

Группа исследователей из Университета Мэриленда под руководством Гаэля Касиоли обнаружила, что 52 из 75 гигантских структур, называемых коронами, располагаются над горячими мантийными плюмами. Эти образования продолжают поднимать, растягивать и опускать кору планеты.

"Мы получили принципиально новое понимание процессов, которые до сих пор формируют поверхность Венеры", — отметил Касиоли.

Хотя у планеты нет тектонических плит, как на Земле, кора всё равно активно деформируется из-за жара мантии.

Магма поднимается, лава течёт

Данные "Магеллана" показали, что за восемь месяцев вулканический кратер у горы Маат увеличился вдвое. Новые радиолокационные снимки 2024 года зафиксировали свежие потоки лавы вокруг горы Сиф и равнины Ниобы.

Извержения здесь не похожи на земные: без воды, смягчающей трещины, магма выдавливается наружу медленно, создавая огромные лавовые щиты, а не взрывные кратеры.

Короны — ключ к разгадке

Короны — огромные круглые структуры с концентрическими трещинами. Они возникают, когда мантийный плюм поднимается, выгибая кору вверх. В некоторых коронах обнаружены признаки субдукции — погружения коры обратно в недра, несмотря на отсутствие классических тектонических границ.

Гравитационные данные показали горячие области под самыми активными коронами — словно котлы, в которых медленно кипит расплавленная порода.

Что это говорит о Земле

По словам сотрудника из Бернского университета Анны Гюльчер , эти процессы напоминают геологию ранней Земли. Возможно, именно такие плюмы перерабатывали кору и формировали атмосферу до появления современной тектоники плит.

Активная геология Венеры также поддерживает свежесть атмосферы, выбрасывая газы, что помогает понять, как планета превратилась в парниковый ад.

Будущее исследований — уже близко

"Гравитационные карты миссии VERITAS увеличат разрешение в два-четыре раза", — подчёркивает сотрудник из Лаборатории реактивного движения NASA Сюзанна Смрекар .

Этот зонд сможет отслеживать даже потоки лавы толщиной в несколько метров и зафиксировать изгибы коры в реальном времени. Европейский аппарат EnVision дополнит картину, изучая изменения поверхности.

Вместе эти миссии превратят Венеру из туманной загадки в полноценную лабораторию для изучения планетарных процессов.

Планета, когда-то считавшаяся мёртвой, оказалась миром, который всё ещё "дышит" — под её серными облаками кипит жизнь в виде лавы, мантийных плюмов и подвижных пород.

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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