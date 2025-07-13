То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах

Венеру долго считали геологически мёртвой — обугленной пустыней под слоем сернистых облаков. Однако новые данные с орбитального аппарата NASA "Магеллан" кардинально меняют это представление: планета не просто жива, но активно меняет своё лицо.
Поверхность Венеры разогрета до 475°C — достаточно, чтобы плавился свинец. Атмосфера из углекислого газа и серной кислоты создала адский парниковый эффект. Давление на поверхности в 90 раз выше земного, а сутки длиннее года — 117 земных дней против 225.
Тем не менее под этим пеклом скрывается динамичный мир.
Группа исследователей из Университета Мэриленда под руководством Гаэля Касиоли обнаружила, что 52 из 75 гигантских структур, называемых коронами, располагаются над горячими мантийными плюмами. Эти образования продолжают поднимать, растягивать и опускать кору планеты.
"Мы получили принципиально новое понимание процессов, которые до сих пор формируют поверхность Венеры", — отметил Касиоли.
Хотя у планеты нет тектонических плит, как на Земле, кора всё равно активно деформируется из-за жара мантии.
Данные "Магеллана" показали, что за восемь месяцев вулканический кратер у горы Маат увеличился вдвое. Новые радиолокационные снимки 2024 года зафиксировали свежие потоки лавы вокруг горы Сиф и равнины Ниобы.
Извержения здесь не похожи на земные: без воды, смягчающей трещины, магма выдавливается наружу медленно, создавая огромные лавовые щиты, а не взрывные кратеры.
Короны — огромные круглые структуры с концентрическими трещинами. Они возникают, когда мантийный плюм поднимается, выгибая кору вверх. В некоторых коронах обнаружены признаки субдукции — погружения коры обратно в недра, несмотря на отсутствие классических тектонических границ.
Гравитационные данные показали горячие области под самыми активными коронами — словно котлы, в которых медленно кипит расплавленная порода.
По словам сотрудника из Бернского университета Анны Гюльчер , эти процессы напоминают геологию ранней Земли. Возможно, именно такие плюмы перерабатывали кору и формировали атмосферу до появления современной тектоники плит.
Активная геология Венеры также поддерживает свежесть атмосферы, выбрасывая газы, что помогает понять, как планета превратилась в парниковый ад.
"Гравитационные карты миссии VERITAS увеличат разрешение в два-четыре раза", — подчёркивает сотрудник из Лаборатории реактивного движения NASA Сюзанна Смрекар .
Этот зонд сможет отслеживать даже потоки лавы толщиной в несколько метров и зафиксировать изгибы коры в реальном времени. Европейский аппарат EnVision дополнит картину, изучая изменения поверхности.
Вместе эти миссии превратят Венеру из туманной загадки в полноценную лабораторию для изучения планетарных процессов.
Планета, когда-то считавшаяся мёртвой, оказалась миром, который всё ещё "дышит" — под её серными облаками кипит жизнь в виде лавы, мантийных плюмов и подвижных пород.
Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?